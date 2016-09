Keine Chance für Einbrecher

Wohnungseinbrüche in Deutschland nehmen rasant zu, und das nicht nur in Städten, sondern vermehrt auch auf dem Land. Um Hausbesitzer beim Einsatz vorbeugender Schutzmaßnahmen zu unterstützen, hat die Regierung das Förderprogramm „Kriminalprävention durch Einbruchsicherung" aufgelegt, bei dem die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Zuschüsse für den Einbruchschutz an Haus und Wohnung vergibt.



Terrassentüren und Fenster sind nach wie vor die beliebtesten Angriffspunkte der dunklen Gestalten, auch am helllichten Tag oder in der Dämmerung. Vorbeugender Einbruchschutz ist daher notwendig – bei den Produkten der Weru GmbH wird er serienmäßig eingebaut. Zur Serienausstattung der Premium Fenster-Serie Weru Afino zählen eine rundum laufende Stahlarmierung im Rahmen sowie Beschläge mit einseitig hintergreifenden Schließstücken und Sicherheitseckumlenkungen gegen Aufhebelversuche. Weiterreichende und individuelle Sicherungslösungen sind im Ausstattungspaket Protect zusammengefasst. Erhältlich ist es in drei Stufen: Protect + umfasst einen abschließbaren Griff, Sicherheitsbeschlag in Anlehnung an die Widerstandsklasse RC 1 und Aushebelstop. Das Protect ++ Paket bietet darüber hinaus eine Sicherheitsstahlverschraubung für noch mehr Widerstand gegen Aushebelversuche. Protect +++ erreicht ein noch höheres Schutzniveau durch zweifachen Aushebelstop, einen Sicherheitsbeschlag in Anlehnung an die Widerstandsklasse RC 2 und einen Glasbruchalarmmelder.



Für noch mehr Sicherheit sorgen die nach DIN EN 1627-1630 einbruchgeprüften AFINO- und Castello-Fenster. Je nach Fenstersystem sind die Fenster aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 3. Bei Balkon-, Schiebekipp-, Hebeschiebe- und Terrassentüren sind Einbruchschutz-Ausstattungen (nach DIN EN 1627 -1630) gemäß RC 1 oder RC 2 möglich. Die geprüften und zertifizierten Weru-Produkte sind in der offiziellen Kriminalpolizeilichen Empfehlungsliste für einbruchhemmende Bauteile, Fenster und Türen eingetragen.

Über die WERU AG

Die WERU Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Fenster und Haustüren in Europa. An ihren drei Produktionsstätten in Rudersberg, nahe Stuttgart, Triptis, nahe Leipzig, und Salmtal, nahe Trier, produziert die WERU Gruppe jährlich rund 500.000 Fenster und 16.000 Haustüren. Durch die in Folge der hohen Innovationskraft stets modern gehaltene Produktpalette (70% des Umsatzes wird mit Produkten erzielt, die jünger als drei Jahre sind) ist die Unternehmensgruppe in der Lage, in puncto Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort Maßstäbe zu setzen. Die WERU Gruppe beschäftigt rund 1.350 Mitarbeiter und erzielte 2014 einen Umsatz von ca. €180 Mio.



