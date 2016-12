Skispringen: Daniel Huber (A) gewinnt FIS Continental Cup in Engelberg

Mit einem hervorragenden zweiten Sprung überflügelt Nachwuchstalent Daniel Huber aus Österreich seine Konkurrenten und gewinnt den zweiten FIS Continental Cup in Engelberg. Die Schweizer Athleten erreichen erneut nur mittelmässige Platzierungen.



Hochspannung im Finaldurchgang



Lediglich 4.3 Punkte trennten die ersten drei Springer vor dem Finaldurchgang. Der Österreicher Daniel Huber musste als erster des Spitzentrios in die Spur. Mit einem starken zweiten Sprung gelange es ihm, den Norweger Joakim Aune und den Slowenen Aljaz Osterc zu überflügeln. Für Huber bedeutet der Sieg die erhoffte Qualifikation für die Vierschanzentournee. „Wir steigen in Innsbruck ein und schaun’, was geht“; fügt er ambitioniert an.



Schweizer Skispringer erneut ohne Spitzenresultat



Nachdem der erste Continental Cup für die Schweizer Nachwuchsathleten eher ernüchternd verlaufen war, hatten sich die Springer viel vorgenommen. Doch trotz hervorragenden äusseren Bedingungen blieb auch heute der Befreiungsschlag aus. Einzig Kilian Peier sorgte für einen Lichtblick, indem er sich im zweiten Durchgang von Rang 29 auf Rang 14 verbessern konnte. Lokalmatador Gregor Deschwanden bleibt erneut unter den Erwartungen und schloss den Wettkampf auf Rang 20 ab. Luca Egloff wurde 23., Sandro Hauswirt platzierte sich immerhin noch auf Rang 30.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren