Norweger und Slowenen dominieren den FIS Continental Cup in Engelberg

Die Mannschaften aus Norwegen und Slowenien teilen nicht weniger als die ersten sieben Plätze der Rangliste unter sich auf. Der Sieg ging dabei an Nachwuchstalent Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Dem Schweizer Team gelang, trotz Aufwärtstrend, kein herausragendes Ergebnis.



Hochklassige Wettkämpfe auch im Continental Cup



Kaum sind die Weltcup-Skispringen auf der neuen Tiltlis-Schanze Geschichte, trifft sich die erweiterte Skisprung Elite erneut im Klosterdorf. 15 Teams aus der ganzen Welt waren gemeldet. Die Continental Cup Veranstaltungen in Engelberg werden von mehreren starken Mannschaften zur Selektion der prestigeträchtigen Vierschanzentournee genutzt.



Besonders bei den Norwegern führte dies, trotz teilweise schwierigen Windverhältnissen, zu einer herausragenden und kompakten Teamleistung. So konnten die beiden Jungstars Halvor Granerud und Joakim Augner sogar den erfahrenen Weltcupspringer Johan Andre Forfang vom Podest verdrängen. Einzig dem Slowenen Aljaz Osterc gelang es, auf Platz drei in die Phalanx der Norweger einzudringen.



Schweizer im zweiten Lauf zu wenig konstant



Die Schweizer Skispringer hatten sich für Engelberg viel vorgenommen. Besonders im ersten Durchgang demonstrierten die Schweizer, dass sich das Team in einem Aufwärtstrend befindet. Neben Gregor Deschwanden, welcher vom vielversprechenden achten Rang in den Final starten durfte, qualifizierten sich auch Kilian Peier und Andreas Schuler klar für den 2. Durchgang. Leider gelang keinem der Schweizer Springer ein herausragender Sprung im Abschlussdurchgang. Besonders bei Teamleader Gregor Deschwanden kamen wechselnde Windbedingen erschwerend dazu. Somit blieb für ihn lediglich Rang 17. Andreas Schuler verblieb auf Rang 18, während Kilian Peier auf Rang 27 abrutschte.



Continental Cup 28. Dezember 2016



Bereits am Mittwoch steht ein weiterer FIS Continental Cup auf der Titlis-Schanze auf dem Programm. Um 12 Uhr findet der Probedurchgang statt. Der Wettkampf beginnt mit dem ersten Durchgang um 13 Uhr, und gegen 14 Uhr erfolgt der Start zum Finaldurchgang. Der Eintritt ist für die Wettkämpfe im Rahmen des FIS Continental-Cups frei.



Mittwoch, 28. Dezember 2016



12.00 Uhr Probedurchgang



13.00 Uhr 1. Durchgang, anschliessend Finaldurchgang und Siegerehrung

