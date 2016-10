»seefashion16« - Fashion Show at weißensee academy of art berlin

weißensee academy of art berlin presents current final project collections and works by undergraduate and graduate students of fashion design in the fashion show »seefashion16.« In recent years, weißensee academy of art has contributed a series of outstanding designers to the German fashion landscape. Successful graduates include William Fan, Bobby Kolade, Sadak, Perret Schaad, Schmidttakahashi, Annelie Schubert, Michael Sontag, Steinrohner, Isabel Vollrath, and Martin Niklas Wieser.



»seefashion16«

Fashion show of the department of fashion design

Saturday, November 5, 2016

Doors open at 6 pm / show starts at 7 pm

Venue: Motorwerk Berlin, An der Industriebahn 12 , 13088 Berlin Weißensee

Standing room tíckets: 15 Euro; tickets for seats: 20 Euro

Advance tickets available from KOKA36 / www.koka36.de



Further information at www.kh-berlin.de/seefashion16

