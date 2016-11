Warren Neidich: Neu an der Kunsthochschule - Öffentlicher Vortrag

Der 1958 in New York geborene Künstler und Autor Warren Neidich ist neuer Gastprofessor an der weißensee kunsthochschule berlin. Er vertritt in den nächsten beiden Jahren Professorin Tyyne Claudia Pollmann in der Lehre (Anatomie und Morphologie) im Fachgebiet Künstlerische Grundlagen. Der international anerkannte, mit zahlreichen Auszeichnungen geehrte Künstler setzt sich konzeptuell mit der Relation zwischen Kunst, Kultur, Sprache, Gesellschaft, Geist und Gehirn auseinander. Für seine Arbeiten verwendet er diverse Medien wie Fotografie, Video, Malerei, Internet-Downloads sowie Neon- und Sound-Installationen. In einem Vortrag an der Kunsthochschule, wird er einen Einblick in seine künstlerische Arbeit geben. In seiner graphischen Arbeit "The Statisticon" beschäftigt sich Neidich einerseits kritisch mit der Möglichkeit, durch die neuesten Neurotechnologien Geist und Gehirn zu beeinflussen und andererseits sich mit Hilfe dieser Technologien wiederum zu emanzipieren. Wir laden alle Interessierten zum Besuch ein.



Warren Neidich: Feedback and the Statisticon: Towards a Theory of Epigenetic Architecture

(Vortrag in Englischer Sprache)

Donnerstag, 10. Nov. 2016, 19.30 Uhr

Bildhauereihalle, weißensee kunsthochschule berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Link: http://www.warrenneidich.com/

