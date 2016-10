Augen zu und entspannen: Von Nord nach Süd - das sind zehn der schönsten Spas in Deutschland

Wellnesstempel und Beautyoasen: Wenn die Tage kürzer werden, klingt ein Wochenende mit Dampfbad, Sauna oder einer entspannenden Massage sehr verlockend. Den richtigen Rahmen bieten stylische und edle Wohlfühl-Bereiche, die Körper, Geist und Seele stilvoll verwöhnen. weekend4two, der Experte für Kurzurlaube, zeigt zehn der schönsten Spas vom Norden der Republik bis in den Süden für ein relaxtes Wellness-Wochenende.





Entspannendes Ostseeflair im Spa des Alten Meierhofs in Glücksburg





Der Spa des Alten Meierhofs ist prädestiniert für erholsame Stunden – und das inmitten einer besonders schönen Naturlandschaft. Das Anwesen liegt direkt am Ufer der Flensburger Förde an der Ostsee. Die Hoftherme erstreckt sich über 1.400 Quadratmeter. Für entspannte Stunden gibt es einen Innen- und Außenpool, ein Steindampfbad oder Heuaromabad, ein Hof-Tepidarium mit ätherischen Ölen oder eine finnische Sauna.





Thomas Spa – moderner Lifestyle in Husum an der Nordsee





Im stylischen Ambiente des Thomas Spa wird Wellness zu Selfness. Zu sich finden ist Teil des angesagten Lifestyle in Husum an der Nordsee. Ein Meersalz-Peeling mit ätherischen Ölen belebt Geist und Körper, für Entspannung sorgt das Lagunenbad. Um Relaxen geht es auch bei den Saunagängen, sei es in der finnischen Sauna, der Biosauna oder in der Dampfsauna. Wohlige Atmosphäre schafft das Kaminfeuer in der Teelounge.





Wohlfühloase Baltic hills Spa im englischen Country-Style auf Usedom





Ein kleines Paradies auf der Insel Usedom nur fünf Minuten vom weißen Sandstrand entfernt ist das Baltic hills Spa. Ein Besuch hat zu jeder Jahreszeit seinen Reiz – egal ob bei Sonne oder rauen Herbststürmen. Der ganzjährig beheizte Außenpool inmitten der Usedomer Landschaft, zwei Innensaunen und eine finnische Blockhaus-Sauna tragen zum Wohlbefin-den der Gäste bei. Das dazugehörige Hotel Baltic Hills Usedom ist im englischen Country-Style eingerichtet, gleich nebenan befindet sich der Golfplatz.





Kleine Flucht aus dem Alltag im Bergpark Wilhelmshöhe





Der Wellness-Tempel des Bad Wilhelmshöhe liegt im gleichnamigen zum UNESCO Weltkulturerbe erhobenen Bergpark Wilhelmshöhe. Vom Wellnessgarten aus genießen Spa-Besucher einen einzigartigen Blick über Kassel. Zwischen einzelnen Saunagängen und Anwendungen bieten sich der Indoorpool oder der Naturschwimmteich zum Treiben lassen an. Die Wohlfühlbäder mit Milch, Meersalz oder exotischen Düften regen zum Relaxen an.





Ein Besuch im Orkeland Spa - Durchatmen im Sauerland





Im Sauerland bietet sich ein Besuch des Orkeland Spa für ein entspannendes Wochenende an. Das Angebot für Wellnesshungrige reicht von verschiedenen Saunen und Dampfbädern bis hin zu einem beheizten Innen- und Außenpool. Wem zwischendurch nach Bewegung ist, findet von Yoga, Nordic Walking bis hin zu Wanderungen in den UNESCO-geschütz-ten Buchenwäldern die passenden Angebote.





6. Lindentherme – Auszeit im Weimarer Land





In der Lindentherme des Spa & Golf Resort Weimarer Land trifft Luxus und Gemütlichkeit auf Eleganz. Gäste entspannen wahlweise im 55 Grad warmen Lindenblütenbad, im Aroma-Dampfbad, in der Panorama-Sauna oder ziehen ein paar Bahnen in den verschiedenen Pools. Auch bei den Treatments kommen wohltuende Lindenblüten zum Einsatz. Entspannung bringt auch ein Schläfchen auf einer der Sandliegen.





Hildegard von Bingen Kräuter-Treatments im Klosterhotel Marienhöh





Wenn die Tage kürzer werden, locken die Saunalandschaft und der Pool mit Blick auf das knisternde Kaminfeuer in der Therme des Klosterhotels Marienhöh im Hunsrück. Die historische Kulisse verbunden mit besonderem Design und Lifestyle schaffen einen besonderen Rückzugsort zum Träumen und Entspannen. Die Marienhöh Signatur-Behandlungen nutzen Heilmittel aus der unmittelbaren Umgebung: Wein und Traubenkerne, Edelsteine, Kräuter nach Rezepturen der Heiligen Hildegard von Bingen sowie Felke-Heilerde.





Hoch hinaus zum Runterkommen beim Wellnessen über dem Jagsttal





Vom Turmpool und der Sauna in 200 Metern Höhe genießen Besucher des Mawell Resorts einen besonderen Blick über das Jagsttal. Insgesamt erstreckt sich der 3.500 Quadratmeter große Spa über drei Ebenen, inklusive einem ins Tal ragenden Infinity-Waldpool, Salzgrotte und unterschiedlich angelegten Saunen. Im Herzen des Hohenloher Landes, umgeben von Wald und einer Millionen alten Natursteinlandschaft ist das ein guter Ort, um sich zu erholen.





Entspannung im Kranzbach – mit Blick auf den höchsten Berg Deutschlands





Am Fuß der Zugspitze und vor der grandiosen Bergkulisse von Wetterstein und Karwendel liegt das Hotel- und Wellness-Refugium „Das Kranzbach“. Zwei Innen- und drei Außenpools, acht verschiedene Saunen und Dampfbäder laden zu einem Tag im Bademantel ein. Von der Sonnenterrasse aus lässt es sich mit frischer Bergluft und dem Blick auf die Berge wunderbar entspannen. Drinnen verströmt ein Kaminfeuer im Ruhebereich eine angenehme Atmosphäre.





Alpin Spa im Allgäu – Relaxen in Deutschlands höchstgelegenem Bergdorf





Auch im Alpin-Spa dreht sich alles um das Wohlbefinden der Gäste. Das Besondere: Die beeindruckende 3.000 Quadratmeter große Wohlfühl-Landschaft befindet sich im schönen Allgäu auf 1.200 Metern Höhe. Damit ist sie gerade für Allergiker sehr gut geeignet. Riesige Fensterfronten lassen den Blick auf die Natur frei. Bei den Anwendungen und Saunen gibt es eine große Auswahl, beispielsweise eine Blockhaus-Sauna mit Moorteich.

Über die weekend4two - Invit Travel GmbH

Mit rund 15.000 Buchungen jährlich ist weekend4two, ein Unternehmen der Invit Travel GmbH, Schweizer Marktführer für Kurzreisen zu zweit. Im Jahr 2008 gegründet, hat sich weekend4two mit der Vermittlung von sorgfältig zusammengestellten Pauschal-Arrangements für Wochenend- und Kurzreisen in der Touristik-Industrie fest etabliert. 2014 gewann das Unternehmen den MILESTONE Tourismuspreis Schweiz, 2016 wurde es mit dem Swiss E-Commerce Award ausgezeichnet.

