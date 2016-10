Fütterungstechnik: "Nutrix+ 2.0"

Größere Wurfzahlen bedingen auch größere Milchmengen der Muttertiere. Diese Mengen sind von der Muttersau aber nicht immer zu leisten. Die neue „Nutrix+2.0“ Saugferkelfütterung von WEDA Dammann & Westerkamp unterstützt die Muttersau bei der Fütterung und sorgt so für optimalen Tierschutz. Damit wird der Maßstab für die Saugferkelfütterung neu gesetzt: Die beste Technik steht zur Verfügung, um den Verbraucherwünschen nach mehr Tierwohl und minimalsten Tierverlusten im Ferkelbereich nachzukommen.



Die Nutrix+ 2.0 von WEDA verfüttert als vollautomatische Multiphasenfütterung alle Futtersorten absolut bedarfsgerecht. Das bedeutet: kein Futterverlust bei maximaler Hygiene. Dies wird ermöglicht durch die neuartige Trogform und eine ausgeklügelte Computersteuerung.



Durch Kleinstmengendosierungen von nur 30 bis 40 Gramm pro Trogfütterung steht allen Tieren jederzeit frisches Futter zur Verfügung. Die einzigartige Trogform, mit einer Insel in der Mitte, sorgt für zusätzliche Hygiene: bereits bei 0,07 Liter Füllmenge erfolgt eine „Vollmeldung“ an das System. Ein weiteres Novum: Ein Computer versorgt problemlos 24h am Tag bis zu 600 Abferkelplätze. Die ‚Rund-um-die-Uhr‘ Versorgung entspricht dem Hunger der Ferkel, denn nachts fressen die Ferkel nahezu die gleichen Mengen wie tagsüber.



Besondere Merkmale und Vorteile von auf einen Blick





Läuft autark und ist einfach nachrüstbar

Spezielle Ventile sorgen für bedarfsgerechte Kleinstmengendosierung

Über 1 Kilogramm mehr Absetzgewicht und mindestens 3 Kilogramm mehr in der Mast je Ferkel

16 Ferkel pro Muttersau problemlos zu ernähren

Einzigartige Trogform mit „Insel“

Tiere treten nicht ins Futter und es gibt keine toten Ecken

Trog ist leicht zu reinigen durch optionale Kippfunktion

Mit der Laugenspülung der Saugferkelfütterung zusätzlich selbstreinigend

Wochenplan für die Reinigung am Computer einstellbar

Multiphasenfütterung

Gewöhnung des gastrointestinalen Traktes an das nachfolgende Ferkelfutter

Die Muttersau verliert deutlich weniger Gewicht.





Über die WEDA Dammann & Westerkamp GmbH

Seit über 80 Jahren steht der Name WEDA für Innovation und Beständigkeit. Gegründet als Unternehmen zur Herstellung von Holzgasgeneratoren ist die Dammann & Westerkamp GmbH (WEDA) mit über 130 Mitarbeitern am Hauptsitz in Lutten inzwischen Weltmarktführer im Bereich der Flüssigfütterung. WEDA besitzt Standorte in knapp 50 Ländern auf allen Kontinenten.



In seiner Funktion als Komplettanbieter für die moderne Schweinehaltung bedient WEDA neben den Bereichen Fütterungstechnik und Stalleinrichtung auch die Segmente Klimatechnik und Güllebearbeitung. WEDA hält über zwei Dutzend Patente.



Im Jahr 1996 erhielt WEDA als erstes Unternehmen der Branche die Zertifizierung nach der internationalen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9000 ff. Die Firmen WEDA und Erich Stallkamp ESTA GmbH gründeten 2001 das Unternehmen WELTEC BIOPOWER GmbH.

