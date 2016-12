Tarifabschluss in zweiter Verhandlungsrunde

Nach einem langen Verhandlungstag konnte am Freitag, 16. Dezember in der zweiten Verhandlungsrunde eine Einigung im Tarifkonflikt zwischen WBO und Verdi erzielt werden: Unter der Prämisse einer langen Laufzeit von 27 Monaten und der damit verbundenen Planungssicherheit wurde folgender Kompromiss gefunden: Lohnerhöhungen am 01.01.2017 um 2,4 %, am 01.01.2018 um 2,2 %. Die Laufzeit des Vertrages wurde festgelegt vom 01.10.2016 bis zum 31.12.2018. Die Monate vom 01.10.2016 bis zum 31.12.2016 laufen als so genannte „Nullmonate“ ohne Dynamisierung und ohne Einmalzahlung.



Im Manteltarifvertrag wurde folgendes vereinbart: Verlängerung der Laufzeit bis zum 31.12.2020. Einzige Änderung ist die Jahressonderzahlung mit derzeit 1.316 Euro, diese wird 2017 auf 1.400, 2018 auf 1.460, 2019 auf 1.520 und 2020 auf 1.600 Euro erhöht.



Es herrscht Friedenspflicht bis zum 31.12.2018.



Der WBO betont, dass er nur unter der Bedingung der langen Laufzeit zu diesem Kompromiss bereit war. Nur durch diese langfristige Planungssicherheit ist der Tarifabschluss für die Omnibusunternehmen wirtschaftlich darstellbar. Der Verband verweist weiter auf die unsichere wirtschaftliche Lage der Omnibusunternehmer durch die Neugestaltung der ÖPNV-Finanzierung und den wachsenden Investitionsdruck in umweltfreundliche Fahrzeuge und neue Technologien.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren