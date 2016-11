Klaus Sedelmeier: mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung, mehr Unterstützung für das private Busgewerbe

Auf der diesjährigen „kleinen" Jahrestagung des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) forderte der Vorsitzende des Berufsverbands von der Landesregierung und den kommunalen Aufgabenträgern „mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung, mehr Unterstützung für das private Busgewerbe".



Vorstandswahlen



In der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung standen turnusgemäß Wahlen an. Der langjährige Touristikvorstand Harald Binder stellte sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl, Klaus Sedelmeier danke ihm herzlich für sein großes Engagement für den WBO und die Touristikbranche allgemein.



Als Nachfolgerin wurde eine Frau gewählt: Carolin Grötzinger aus den Reihen der WBO-Junioren wird nun den Verband in allen Belangen der Omnibustouristik vertreten. Sie ist das erste weibliche Vorstandsmitglied des WBO seit langen Jahren.



Alle anderen zur Wahl stehenden Vorstände wurden einstimmig im Amt bestätigt: Referent Technik bleibt Dipl.-Ing. Walter Kappus aus Leonberg, Referent Verbünde/Recht Dipl.-Kfm. Franz Schweizer aus Waldachtal und Referent ÖPNV Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ulrich Rau aus Aalen,



Ausgleichsleistungen im Schülerverkehr



Schon die grünrote Landesregierung kündigte 2011 eine „Neugestaltung der Änderung der ÖPNV-Finanzierung" an. Diese „Reform" war in der letzten Legislaturperiode auf Druck des WBO abgeblasen worden. der nun unter Grün-Schwarz gefundene Kompromiss ist aus Sicht des WBO mit einem Vertrauensvorschuss in Richtung der kommunalen Seite verbunden. Die Regelung im Bundesrecht wird 2018 durch Landesrecht abgelöst. Die für den ÖPNV im Land bedeutsamen Mittel sind dann nicht mehr originär in Unternehmerhand. Der bisherige Unternehmeranspruch wird eingeschränkt und somit das Gleichgewicht zwischen Unternehmen und Aufgabenträgern verschoben - tendenziell hin in Richtung eines behördendominierten ÖPNV.



Statt einer bundesrechtlichen Regelung wird es künftig eine Vielzahl örtlicher Regelungen auf Verbundebene geben. Die Möglichkeit eigenwirtschaftlicher Verkehre (Verkehre ohne spezielle öffentliche Zuschüsse) wird aber weiter eingeschränkt, in Teilen unmöglich gemacht. Der WBO fordert: Unternehmerische Kompetenz muss auch in Zukunft noch Gewicht haben - gerade in Baden-Württemberg.



PBefG: Eigenwirtschaftliche Verkehre



Öffentlicher Verkehr hat nichts damit zu tun, dass der Verkehr durch die öffentliche Hand erbracht wird. Im Gegenteil: Ohne die vielen mittelständischen Busunternehmen gäbe es kein flächendeckendes Verkehrsangebot im Land. Der Gesetzgeber hat bei der letzten Änderung des PBefG, die von einem breiten, überparteilichen Konsens getragen war, alles richtig gemacht, indem er die Rechte der Verkehrsunternehmen gestärkt hat.



Der WBO hat Verständnis dafür, dass kommunale Eigentümer ihre Verkehrsunternehmen erhalten wollen. Es darf aber nicht mit zweierlei Maß gemessen werden: öffentliche Verkehrsunternehmen und deren Mitarbeiter sind „gut" und damit schützenswert, private Verkehrsunternehmen dagegen „schlecht".



Auch die jüngste Kritik der Gewerkschaft Verdi an angeblichen „Billigangeboten" ist unberechtigt. Busfahrer sind keine Hungerleider; der WBO-Tarif ist weit vom Mindestlohn entfernt.



Busförderung 2016 / 2017



Das komplette Förderprogramm 2016 war in genau 2 Minuten und 27 Sekunden erschöpft. Das sind 147 Sekunden für die Busförderung eines ganzen Bundeslandes. Anträge, die wenige Sekunden vor 9:00 Uhr eingingen, wurden nicht berücksichtigt, Anträge nach 9:02:27 abgelehnt. Es steht zu befürchten, dass Unternehmen im ländlichen Raum mit einer langsamen Internetverbindung dadurch benachteiligt waren.



Die Busförderung ist ein dringend notwendiges Instrument, die Busflotte Baden-Württembergs modern, umweltfreundlich und barrierefrei zu gestalten. Es besteht seit Jahren ein Investitionsstau seitens der Omnibusunternehmer, ersichtlich an der extrem schnellen Überzeichnung der Förderprogramme 2015 und jetzt 2016. Die Vergabepraxis nach dem „Windhundverfahren" per E-Mail kommt den betroffenen Unternehmern vor wie ein Lotteriespiel, vergleichbar einer Versteigerung bei „Ebay".



Der WBO und seine Mitgliedsunternehmen fordern daher vom Verkehrsministerium ein Fördervolumen in Höhe von 15 Millionen € und eine Änderung der Vergabepraxis weg vom „Windhundprinzip". Eine Priorisierung von Unternehmen in Umweltzonen lehnt der Verband ab. Es muss gewährleistet sein, dass alle Unternehmern, die willens sind, in Umwelt und Fahrgast zu investieren, hierfür die Förderung erhalten - unabhängig von Standort, Lage und EDV-technischer Ausstattung der Unternehmen.



WBO-Award Claus Schmiedel



Claus Schmiedel ist die vierte Person, die diese Auszeichnung für besondere Verdienste um die Omnibusbranche in Baden-Württemberg erhält - nach dem früheren verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Winfried Scheuermann, dem damaligen Staatssekretär Ernst Burgbacher (FDP) und der ehemaligen Europaabgeordneten Elisabeth Jeggle (CDU). Klaus Sedelmeier würdigte in seiner Laudatio die Verdienste des SPD-Politikers: „Auch bei Themen, bei denen Ihre Partei und wir Mittelständler von Haus eher nicht übereinstimmten, hatten Sie, Herr Schmiedel, immer ein Ohr für unsere Belange. Wir konnten Anregungen voneinander annehmen und Sie haben uns so manchen Anstoß gegeben. In dieser Zeit hat sich ein fast freundschaftliches Verhältnis entwickelt."

