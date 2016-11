Der WBO-Vorsitzende Klaus Sedelmeier verleiht den diesjährigen WBO-Award 2016 an Claus Schmiedel

„Herrn Claus Schmiedel, der stets ein offenes Ohr für das private Busgewerbe hatte und ein verlässlicher Partner des WBO war.“ So lautet die Inschrift auf dem auf der 70. Jahreshauptversammlung des WBO in Ludwigsburg zum vierten Mal verliehenen WBO-Award.



„Mit unserem „Oskar“ ehren wir ganz bewusst keine Mitglieder, sondern langjährige Partner, die ein Verband wie der WBO politisch geradezu lebensnotwendig braucht. … Dieses Jahr möchten wir eine Persönlichkeit der Landespolitik ehren, die sich in der politischen Arbeit immer zum WBO bekannt hat. Was für einen SPD-Politiker – wenn ich das so sagen darf – im Umgang mit dem knorrigen baden-württembergischen Bus-Mittelstand nicht ohne weiteres zu erwarten war“, so der WBO-Vorsitzende Klaus Sedelmeier in seiner Laudatio.



Nach dem früheren verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Winfried Scheuermann, dem damaligen Staatssekretär Ernst Burgbacher (FDP) und der ehemaligen Europaabgeordneten Elisabeth Jeggle (CDU) erhielt nun als vierter der langjährige SPD-Vorsitzende im Landtag von Baden-Württemberg Claus Schmiedel den Award für besondere Verdienste um das private Omnibusgewerbe.

