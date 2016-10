Attraktive Busverkehrssysteme benötigen nachhaltige Finanzierung

„Ich möchte meine Ausführungen mit einem klaren Bekenntnis zum Bus beginnen!“, sagte der Baden-Württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann zur Eröffnung des Fachkongresses zu attraktiven Busverkehrssystemen von WBO und VDV im SSB-Waldaupark, Stuttgart vor über 200 Teilnehmern aus Politik, Kommunen/Landkreisen, Verkehrsunternehmen und Zulieferindustrie. Und weiter: „Der Bus ist das zentrale Transportmittel in der Fläche.“ Trotz dieser klaren Worte zu Gunsten des Busses blieben die Aussagen zu einer nachhaltigen Finanzierung attraktiver Bussysteme vage.



Erfolgreiche Finanzierungsmodelle brauchen Geld



In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine gemeinsame Finanzierung solcher Vorhaben durch Land, Kommunen und Verkehrsunternehmen sehr erfolgreich war; die Förderung über das Landes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) war dabei ein entscheidender Baustein.



Das zur Verfügung stehende Fördervolumen im LGVFG beläuft sich aktuell auf 165,5 Millionen Euro, die Baden-Württemberg jährlich als so genannte Entflechtungsmittel vom Bund erhält. Mit diesen Mitteln können nach den Vorgaben des LGVFG kommunale Projekte im Straßenbau oder Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) mit einem Investitionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro bis zu 50 % gefördert werden, unter anderem auch Busverkehrssysteme bzw. das Busprogramm. ÖPNV-Großprojekte über 50 Mio. Euro werden über das GVFG-Bundesprogramm gefördert.



Das Finanzministerium Baden-Württemberg gab am 18.10.2016 zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern bekannt: „"Nach Baden-Württemberg fließen damit 2020 zwar insgesamt gut 960 Mio. Euro… Aufgaben wie weitere Verkehrsinvestitionen, Hochschul- und Wohnungsbau, für die das Land bislang sogenannte Entflechtungsmittel (gut 310 Millionen Euro) vom Bund erhalten hat, werden in Zukunft komplett vom Land übernommen."



Die aktuelle Landesregierung hat den ÖPNV-Teil des LGVFG um jährlich 10 Mio. EUR gekürzt, obwohl das Programm seit Jahren überzeichnet ist. Nach den Beschlüssen am vergangenen Freitag zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die Hintergrund der zitierten Pressemitteilung des Finanzministeriums sind, läuft die Finanzierung des LGVFG mit den Entflechtungsmitteln in 2019 aus. VDV und WBO fordern deshalb eine rasche Nachfolgeregelung im Land mit einer zeitgemäßen Finanzausstattung des LGVFG ab 2020: Eine deutliche Aufstockung, die über die bisherigen 165,5 Mio. EUR jährlich hinausgeht und dynamisiert wird. Denn seit 2007 ist das jährliche Fördervolumen unverändert.



In der Podiumsdiskussion mit Vertretern der Regierungsparteien waren sich die Teilnehmer einig, dass eine baldige gesetzliche Landesregelung dringend erforderlich ist, damit der ÖPNV bei der Verwendung der zusätzlichen Mittel vom Bund angemessen berücksichtigt wird..



"Die jahrelange Hängepartie zur Fortführung der Finanzierung des LGVFG nach 2019 war äußerst problematisch. Denn der Zeitraum ab 2020 ist schon heute planungsrelevant. Die Einigung bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen am vergangen Freitag war deshalb überfällig. Wir erwarten nun eine rasche Lösung zur Finanzausstattung des LGVFG nach 2020, um den Ausbau und Erhalt der kommunalen Verkehrsinfrastruktur über 2019 hinaus gewährleisten zu können". Wolfgang Arnold, Vorsitzender der VDV-Landesgruppe Baden-Württemberg.





