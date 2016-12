ICONIC AWARDS: Interior Innovation für die Carta Collection von Shigeru Ban

Die Chaise Longue aus der im Mai 2016 gelaunchten Carta Collection des japanischen Architekten Shigeru Ban wird Ende dieses Jahres in der Kategorie „Möbel“ mit der Auszeichnung „Winner“ der ICONIC AWARDS: Interior Innovation geehrt. Was die hochwertige Kollektion ausmacht, ist vor allem ihr für Möbel ungewöhnliches Material: Schmale, dünne Kartonröhren fließen in sanft geschwungenen Linien über Gestelle aus Birkensperrholz. Während der imm cologne 2017 wird die Liege im Rahmen der PASSAGEN neben den weiteren Gewinner-Produkten im Kölnischen Kunstverein vom 16. bis 22. Januar 2017 gezeigt.



Auf der Suche nach Trends



In diesem Jahr bewarben sich internationale Designer und Hersteller mit über 400 Einreichungen um die ICONIC AWARDS: Interior Innovation. Die Entscheidung der Expertenjury fiel unter anderem auf das Schweizer Unternehmen wb form mit der Chaise Longue aus der Carta Collection. Die ICONIC AWARDS: Interior Innovation prämieren Produkte, die innovative Interior-Trends auf den Weg bringen.



„Zu unseren Aufgaben gehört auch, Trends in der Gestaltung unserer Lebenswelten aufzuspüren und zu beobachten“, erklärt Jurymitglied und Geschäftsführer des Rat für Formgebung Andrej Kupetz. Auffällig sei zum Beispiel eine Strömung hin zu klaren Aussagen und Positionen, luxuriöser Einfachheit und edlen, matten Oberflächen. Natürliche und naturbelassene Materialien, insbesondere Holz – sowohl in handwerklicher als auch in hochtechnisierter Bearbeitung – hatten ebenfalls eine starke Präsenz im Teilnehmerfeld.



Zukunftsweisend: organische Formen und nachhaltige Materialien



Mit den klaren ökologischen Grundwerten der Carta Collection haben Shigeru Ban und das Traditionsunternehmen wb form den Trend nicht nur erkannt, sondern ihn sogar mitgestaltet. In ihrer ersten Zusammenarbeit entstand die Carta Collection, die aus den natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien Papier und Holz produziert wird. Neben der preisgekrönten Chaise Longue zählen sechs weitere Entwürfe zur Carta Collection: ein Hocker, ein Stuhl, eine Bank, ein Lounge Chair sowie zwei unterschiedlich große Tische. Sowohl die Sitzflächen als auch die Tischgestelle sind aus aneinandergereihten Kartonröhren gestaltet, die wasserabweisend sind und zum dauerhaften Gebrauch verarbeiteten wurden.



Eine neue Auszeichnung für neue Ideen



Seit 2002 vergibt die imm cologne in Zusammenarbeit mit dem Rat für Formgebung den Interior Innovation Award, der als einer der renommiertesten Design-Auszeichnungen der Einrichtungsbranche weltweit gilt – 2016 wurde zum ersten Mal der neue ICONIC AWARDS: Interior Innovations vergeben. Hierfür wurde das Konzept des bisherigen Preises weiterentwickelt, um das Format mit Blick auf eine Vernetzung von Architektur und Einrichtung zu stärken. Eine internationale Jury aus Designern, Journalisten und Einrichtungsexperten wählt die Gewinner anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs. Der Award steht für innovative Spitzenleistungen in allen Produktbereichen der Branche. Es werden die Auszeichnungen Selection, Winner und Best of Best vergeben.



ICONIC AWARDS: Interior Innovations 2017



Kölnischer Kunstverein

Hahnenstraße 6

50667 Köln



Öffnungszeiten vom 16. bis 22. Januar 2017:

Mo., 16.01. 11-20 Uhr

Di., 17.01. 11-22 Uhr

Mi.-Sa., 18.-21.01. 11-20 Uhr

So., 22.01. 11-18 Uhr













wb form ag

Als Schwesterfirma des traditionsreichen Unternehmens wohnbedarf produziert und vertreibt wb form hochwertige Reeditionen sowie zeitgenössisches Design von namhaften Designern und Architekten. 1931 gegründet, bot wohnbedarf von Beginn an selbstproduzierte Möbel an, die für den Aufbruch in die Moderne standen - die Entwürfe stammten von großen Meistern wie Alvar Aalto, Marcel Breuer, Le Corbusier oder Max Bill. Den Start von wb form in seiner heutigen Form markierte 2011 eine Reedition der weltbekannten Max-Bill-Möbel, darunter der ikonische Ulmer Hocker. Durch die Übernahme von wohnbedarf Basel, wurden zahlreiche Kollektionen von weltbekannten Designern in die wb form integriert.



Sowohl für wohnbedarf als auch wb form, die beide von der Unternehmerfamilie Messmer geführt werden, gilt das Grundprinzip, Nachhaltigkeit und Qualität mit Funktion und Form zu vereinen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren