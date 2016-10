Warnecke & Böhm goes Art

Mit Lacken und Farben sind noch echte Innovationen möglich! Das konnten die Besucher der Kunstausstellung „Glas – Farbe – Licht“ vom 6. bis zum 30. Oktober 2016 in Schliersee/Oberbayern live erleben. Das Projekt war ein Programmpunkt des „Kulturherbst Schliersee 2016“. Dazu entwickelte Initiator Warnecke & Böhm zum Teil exklusiv kreierte Farben und Lacke für die Arbeiten der beteiligten Künstler. So überraschte beispielsweise Robert Freund, Künstler und Dozent an der Glasfachschule HTL Kramsach, mit einer erstaunlichen lichtstreuenden Glasinstallation durch hierbei verwendete Lacke.





„Die Ausstellung an unserem Firmensitz am Schliersee ist vergleichbar mit der Ouvertüre für eine ganz große Zukunftsmusik. Sie wird in mehreren Akten und auf völlig verschiedenen Bühnen spielbar sein“, ist sich geschäftsführender Gesellschafter Dirk Mollenhauer sicher. Denn neben seinem bewährten Coatings-Sortiment entwickelt der Hersteller derzeit Oberflächen-Beschichtungssysteme mit Zusatzeffekten, die die Haptik, Optik, Robustizität, Hygiene und Sicherheit eines damit beschichteten Objektes merklich beeinflussen. Für diese und künftige Forschungsarbeiten hat das Unternehmen eigens das „WB Coatings Innovation Center“ eingerichtet, das auch von externen Partnern aus Industrie und Lehre aktiv genutzt wird.



Neben Robert Freund wirkten bei der Ausstellung „Glas – Farbe – Licht“ die Künstler Günter Malchow (Malerei), Helmut Nindl (Bildhauerei), Peter Waldart (Wort- und Glaskunst) sowie Schüler der Glasfachschule Kramsach/Tirol mit.

