Neuer Galerie Hot Spot in Düsseldorf

Endlich sind der Kö-Bogen, das Dreischeibenhaus, die Leuchtbänke und Oberkassel vereint – in der Show von Fotograf Carsten Brügmann und der CCS digital_fabric GmbH werden die „INNEN-AUSSICHTEN“ als Event einer langfristigen Kooperation zwischen dem bekannten Hamburger Fotografen Carsten Brügmann und dem Düsseldorfer Digitaldruck Unternehmen CCS digital_fabric GmbH inszeniert.



Die dabei entstandenen synergetischen Arbeiten – die Gestaltung und Bebilderung von Räumen mit individuell entwickelten Motiven auf vielseitigen Materialien der CCS – sind bis zum 18. November 2016 freizugänglich in der Galerie wallstyle.com auf der Immermannstraße zu erleben. Mit Carsten Brügmann holt sich wallstyle.com nun internationale Architektur auf die grandiosen XXL Flächen:



„Wir arbeiten bereits seit Längerem erfolgreich zusammen und haben diverse Prestige-Projekte im Architekturbereich gemeinsam umgesetzt. Peter Zöller und ich schätzen seine Arbeit sehr, besonders seine farblich veränderten und mit Unschärfe versehenen Fotografien von Düsseldorf und dessen Wahrzeichen. Bei wallstyle.com, wo wir über beeindruckende architektonische Räumlichkeiten verfügen, nutzen wir die Möglichkeit, der Öffentlichkeit und den Düsseldorfern gemeinsame Projekte zu präsentieren und dabei eindrucksvoll darzustellen, wie wir gängige Räume in ein individuelles Highlight verwandeln können“, erklärt Jürgen Hansen, Geschäftsführer der CCS digital_fabric GmbH.



Während seiner kreativen Entstehungsprozesse steht Fotograf Brügmann stets eng im Kontakt mit seinem jeweiligen Kunden. Dabei entsteht eine äußerst detaillierte sowie eine strukturierte Bildsprache. Dank jahrelanger Erfahrung findet Brügmann das zum Auftraggeber passende Motiv und greift dabei bestehende Farbstimmungen auf. Dabei entsteht eine einzigartige Einheit, welche vorhandene Räume zu neuem Leben erweckt. Mit Hilfe der Produktpallette der CCS digital_fabric GmbH werden künftig unvollendete Ideen sowie aufwändige Arrangements farbintensiv und qualitativ hochwertig umgesetzt. „Ich bin oft und gerne in Düsseldorf, da auch ein Teil meiner Familie hier lebt. In der Rheinmetropole habe ich bereits unterschiedliche architektonische Highlights fotografiert und aufwändige Bild- sowie Raum-Konzepte mit meinen Kunden erarbeitet. Umso mehr freut es mich, in Zukunft eng mit wallstyle.com bzw. der CCS zusammenzuarbeiten und damit in NRWs Landeshauptstadt so großflächig vertreten zu sein“, so Carsten Brügmann.



Der Raum im Raum für mehr Kunst



wallstyle.com dient der CCS digital_fabric GmbH seit 2016 als innovative Präsentations- und Gestaltungsfläche für digitalen Textildruck mit diversen Künstlern aus den unterschiedlichsten Bereichen gesetzt. Auf insgesamt 800 Quadratmetern finden mittlerweile mehr als 50 unterschiedlich große Wandmotive sowie speziell entwickelte Raum-Systeme einen spannenden Präsentationsrahmen.



„INNEN-AUSSICHTEN“ von Carsten Brügmann



bis 6. Dezember 2016



Montag bis Freitag: 10:00 bis 18:00 Uhr



Sowie samstags: 10:00 bis 16:00 Uhr



„Artist Day“ mit Carsten Brügmann



4. November 2016, ab 16:00 Uhr

wallstyle.com Gallery by CCS digital_fabric®

Das Unternehmen CCS digital_fabric wurde 1979 unter dem Namen "Color Copy Service" als Fachbetrieb für Rushprints, Overheadfolien und farbige Direktkopien gegründet. CCS digital_fabric entwickelt anhand von Kundenspezifikationen und eigenen Erfahrungen ständig neue Produkte und ganzheitliche Lösungen. Verlässlichkeit, Termintreue und hervorragende Qualität bei Material und Verarbeitung werden durch strenge interne Ablauf- und Qualitätskontrollen jederzeit sichergestellt. CCS digital_fabric ist seit seiner Gründung Innovationsmotor und Vorreiter im Bereich des Digitaldrucks in Europa und bietet seinen Kunden mehr als nur Digitaldruck - maßgeschneiderte Lösungen für alle Bedürfnisse und einen optimierten Service durch Konzeption, Produktion und Service unter einem Dach.





