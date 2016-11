W Algarve - Portugals sonnenverwöhnte Küste bekommt 2018 einen neuen Hotspot

W Hotels Worldwide, nun ein Teil von Marriott International, gibt bekannt, 2018 ein neues Hotel an der sonnenverwöhnten Algarve zu eröffnen: das W Algarve. Die pulsierende Oase am Meer bei Albufeira wird in Zusammenarbeit mit Nozul Algarve S. A. entwickelt und überblickt die atemberaubende Küste und die Wellen des Atlantischen Ozeans. Damit wird das inzwischen dritte W Escape in Europa eröffnen – ein neues Portfolio von W Hotels in Ski-, Strand- und Entertainment-Destinationen, das traditionelle Resorts um Längen abhängt.



„Dieses Strandparadies ist die perfekte Kulisse für das führende Design, die einzigartige Cocktailkultur und den unvergleichlichen Esprit der Marke W“, sagt Anthony Ingham, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide. „Das W Algarve liegt auf einem der beeindruckendsten Küstenstreifen der Welt und wird alles verkörpern, was ein W Escape ausmacht; die Resorts versprechen atemberaubende Eindrücke und gewagtes Design mit einer gesunden Dosis Ausgelassenheit.“



Das W Algarve erstreckt sich über ein 250.000 Quadratmeter großes Küstenareal im Zentrum der Algarve und ist ein magischer Ort, an dem außergewöhnliche Erlebnisse auf die Gäste warten. Bis ins Detail ist das Escape darauf ausgerichtet, die lokalen Szenegänger zu begeistern: mit seinem elektrisierenden Stil, dem eleganten, innovativen Design und einem Event-Kalender voller exklusiver W Happenings, die aktuelle und kommende Trends in Sachen Mode, Musik und Design zeigen werden. Das Hotel wird über 134 stylische Zimmer und Suiten verfügen, darunter zwei Extreme WOW Suiten, Ws Interpretation der Präsidentensuite.



Hotelgäste als auch Einheimische können es sich an den drei wunderschönen Stränden des W Algarve bequem machen oder am Pool des glamourösen WET Deck fantastische Cocktails genießen. Die Poolterrasse des WET Deck wird mit Sicherheit eine der beliebtesten Locations werden, um sich bei atemberaubendem Blick über den Atlantik mit Leuten zu treffen. Die Gäste können sich außerdem in einem extravaganten, fast 1.000 Quadratmeter großen Spa verwöhnen lassen oder bei Outdoor-Yoga, Tennis oder im FIT – dem ultimativen Fitness-Studio à la W – entspannen.



Das W Algarve wird über eine vielfältige Auswahl an Cocktails verfügen und für unvergessliche kulinarische Erlebnisse sorgen, angefangen beim W Living Room, dem pulsierenden Lobby-Konzept der Marke W, über einzigartige Restaurants bis hin zu dynamischen Bars mit Lokalbezug. Diese neuen Restaurants und Bars werden mit ihrer modernen Küche und dem unverkennbaren W-Twist die Gourmet- und Barszene der Algarve neu definieren.



Das W Algarve denkt auch an jene, die Arbeit und Freizeit ein wenig miteinander verbinden müssen, und bietet dafür zwei ultramoderne Meetingräume für Zusammenkünfte. Die 500 Quadratmeter großen Räume können mit großzügigen Außenbereichen kombiniert werden, sodass abwechslungsreichen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder Festen am Strand nichts mehr im Wege steht. Der herausragende Service „Whatever/Whenever“ wird Jetsettern rund um die Uhr alle Wünsche erfüllen – von der Maniküre am späten Abend bis zu Speedbootfahrten – wann immer sie möchten.



Allen, die sich gerne langfristig beziehungsweise häufiger an Portugals Traumküste niederlassen wollen, bietet das W Algarve 81 Residenzen im W Stil – die Käufer können zwischen Apartments mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern mit jeweils spektakulären Ausblicken auf den Ozean wählen. Die W Strandresidenzen an der Algarve sind die ersten in Europa, die Eigentümern Zugang zu allen W Einrichtungen und Services bieten, wozu unter anderem privilegierte Reservierungen in den Restaurants, Bars und Lounges des Hotels, Roomservice und die Buchung des Housekeeping-Service STYLE, die Nutzung des privaten W Residences Pool und das einzigartige Serviceversprechen von W – „Whatever/Whenever“ – zählen. Die Bewohner der beeindruckenden Apartments können das einzigartige Event- und Aktivitätenprogramm des Hotels nutzen. Im Hauptgebäude des Hotels befinden sich 24 zusätzliche „Hotel-Residenzen“, deren Wohnrechte für jeweils einen begrenzten Zeitraum des Jahres verkauft werden. Die diversen Eigentümer werden die Möglichkeit haben, im W Algarve ein Zuhause zu haben und zugleich die volle Flexibiliät einer Shared-Immobilie nutzen zu können.



„Wir freuen uns sehr darüber, die Marke W in einer weiteren Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Nozul Algarve S. A. nach Portugal zu bringen“, sagt Even Frydenberg, Chief Operations & Franchise Support Officer, Europe, Marriott International. „Die Eröffnung des W Algarve wird die Positionierung der Region als eine der begehrtesten Destinationen für Luxusreisende weiter stärken und zugleich einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion von W Hotels Worldwide setzen.“



„Wir sind stolz, unsere Präsenz in Europa mit der Eröffnung des W Algarve Hotel & Residences zu erweitern“, sagt Ali Jaidah, Chairman von Nozul Algarve S. A. „Portugal ist der perfekte Ort für alle, die Sonne und Meer genießen wollen; ein aufstrebendes Reiseziel mit einer wundervollen Küste, die das ganze Jahr über in Sonnenlicht badet. Das W Algarve wird eine neue Destination in der Destination Algarve werden und auch eine beachtliche Anzahl an Arbeitsplätzen für die Region schaffen. Wir glauben an die Zukunft Portugals und haben uns bewusst dafür entschieden, nach dem W Doha in ein zweites W Hotel zu investieren. Wir sind überzeugt davon, dass die Marke W perfekt zu diesem ikonischen Hotel passt.“



Die neuen W Escapes: Das Unerwartete erwarten



Von Bali bis Barcelona, von Verbier bis Vieques: Das W Algarve reiht sich in das brandneue Portfolio namens W Escapes, das den hervorstechenden und modernen Ansatz der Marke für Freizeitreisen in die angesagtesten Destinationen der Welt verkörpert. Epische Erlebnisse für Adrenalinsüchtige und Lounge-Junkies gleichermaßen werden in zurzeit zehn W Escapes ihre Erfüllung finden, die in den ultimativen Enklaven und Oasen mit Sandstrand, Skispaß und Entertainment rund um den Globus liegen – es sollen noch viele weitere folgen.



„W hat mit einer ganz eigenen Herangehensweise an Urlaubsreisen von Anfang an die Regeln gebrochen – ein traditionelles Resort ist seitdem ein Notnagel bei der Hotelwahl“, betont Ingham. „Die Reisenden von heute definieren Freizeit nach ihren eigenen Maßstäben und die W Escapes entsprechen genau dieser Evolution, indem sie all unsere Strand-, Ski- und Stadthotels mit hohem Freizeitwert vereinen, die allesamt dafür gemacht sind, die Lebenslust unserer Gäste zu nähren – egal, ob sie entspannen oder feiern und aktiv sein wollen.“



Ganz im Stil von W bietet jedes W Escape ein einzigartiges Ritual namens Sunset Beats, das die Gäste auf die bevorstehende Nacht einstimmt. Vom Live-Schlagzeuger auf dem WET Deck des W Barcelona über energetisierende DJ-Events am Strand des W Maldives bis hin zu Cockails bei Loungemusik an der Feuerstelle des W Vieques – die jeweiligen Rituale werden inspiriert von den Bongoklängen in Goa und den Rhythmen der legendären Beachclubs auf Bali und Ibiza. Jede Sunset-Beats-Session ist ein originales Übergangsritual, das der jeweils lokalen Musikszene ihren Tribut zollt und die Gäste dazu anregt, zusammenzukommen, sich auszutauschen und auf verspielte Art und Weise das Leben zu genießen.



Die sogenannten W Insider (das Konzept der Marke W für den Hotelconcierge) jedes W Escapes haben außerdem das ultimative Event- und Aktionsangebot #hitESC kreiert. Ganz ohne falsche Bescheidenheit werden Aktivitäten und Erlebnisse hier auf ein vollkommen neues und außergewöhnliches Level gehoben, vom Felsenspringen in den Indischen Ozean im W Bali, über Heli-Skiing im W Verbier bis zum Auflegen mit weltberühmten DJs im W Barcelona.



Egal, ob ein Gast Meerblick wünscht oder eine beeindruckende Skyline sehen möchte – es gibt bestimmt ein W Escape, das den Reiseplänen entspricht, egal wie entspannend und ruhig oder lebhaft und laut es sein soll. Das Portfolio von W Escapes umfasst derzeit folgende Resorts: W Maldives, W Koh Samui, W Vieques Island, W Bali – Seminyak, W Verbier, W Barcelona, W Fort Lauderdale, W South Beach, W Singapore – Sentosa Cove, W Punta de Mita. Weitere W Escapes sind geplant, darunter das Goa, W Las Vegas, W Dubai – The Palm, W Aspen, W Kanai Riviera Maya, W Phuket, W Costa Rica, W Sanya und eben das W Algarve.



Marriott International



Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) ist der größte Hotelkonzern weltweit mit mehr als 5.700 Häusern in über 110 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® und Protea Hotels by Marriott®. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Die Konzernzentrale befindet sich in Bethesda, Maryland/USA. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter: www.marriott.de. Aktuelle Unternehmens-News unter: www.marriottnewscenter.com sowie unter @MarriottIntl.



Nozul Algarve S. A.



Nozul Algarve S. A. ist ein Tochterunternehmen von Nozul Hotels & Resorts, der Eigentümergesellschaft des Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice, sowie des St. Regis Florence, des Westin Excelsior Florence und des W Doha Hotel & Residences.

W Hotels Corporate Headquarters

W Hotels ist eine moderne, Design orientierte Lifestyle-Hotelmarke mit 48 Hotels und Resorts, darunter 18 Residenzen, in den pulsierendsten Städten und exotischsten Urlaubszielen auf der ganzen Welt. W Hotels sind inspirierend, innovativ, einflussreich und haben Kultcharakter. Jedes der Hotels bietet den Gästen ein Höchstmaß an Insiderwissen und steht für einen einzigartigen Mix aus innovativem Design und der Leidenschaft für die Themen Mode, Musik und Unterhaltung. Mit modernen Restaurantkonzepten, glamourösen Events, stylischer Architektur und ungewöhnlichen Spa- und Wellnessbereichen sorgen die W Hotels für ein ganzheitliches Lifestyle-Erlebnis. Nach einer nunmehr fünfzehnjährigen Erfolgsgeschichte ist W Hotels auf dem besten Weg das Portfolio bis 2020 auf 75 Hotels auszuweiten. Neue Hotels der Design- und Lifestyle-Marke sind unter anderem in Shanghai, Tel Aviv, Goa, Abu Dhabi, Phuket, Dubai, Amman, Jakarta, Panama, Riviera Maya, Muscat, Hainan Island, Suzhou, Changsha, Chengdu, New Delhi, Kuala Lumpur, Shenyang, Marrakech und Brisbane geplant. Weitere Informationen unter www.whotels.com oder auf Twitter, Instagram und Facebook.





