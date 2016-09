Zwischen Hitzewallungen und kalten Füßen: Tipps für die Übergangszeit

Es ist ein schleichender Prozess, den viele nicht wahrhaben wollen; eine heimliche Entwicklung, die Tag für Tag voranschreitet - unausweichlich, wie jedes Jahr: Wir befinden uns inmitten der Übergangszeit, von Sommer zu Herbst. Schon bald ist Schluss mit Sommer, Sonne, Ferienspaß – die Tage werden kürzer, Hosen und Röcke länger. Die Temperaturen sinken, nasskalte Tage mischen sich unter sonnige Spätsommerabende. In diesen Wochen holen sich viele einen Schnupfen, befinden sich daheim in einem undefinierbaren Zustand zwischen Hitzewallungen und fröstelnden Füßen. Wie schaffe ich mir in der Übergangszeit zuhause ein Klima zum Wohlfühlen? „Wichtig ist das regelmäßige Lüften und zwar nicht mit Fenstern auf Kipp, sondern mit kurzem aber gründlichem Stoßlüften, bei abgestellter Heizung. So verhindert man, dass die Wohnung allmählich auskühlt und gleichzeitig sorgt man dafür, dass keine zu trockene Heizungsluft die Atemwege belastet - und etwaige Luftfeuchtigkeit vom Duschen oder Kochen kann auch nach draußen entweichen.“, sagt Bettina Benner. Die Pressesprecherin von Vonovia, eines der größten deutschen Wohnungsunternehmen gibt nützliche Tipps, wie man sich in der Wohnung am besten auf die kühlere Jahreszeit einstellen kann.



Heizen mit Bedacht



In der Übergangszeit lohnt es oft noch nicht so recht zu heizen – am Tage reichen die Temperaturen in der Wohnung aus, nachts schlafen die meisten gern kälter. Was aber, wenn das Bad morgens ausgekühlt ist, man am Frühstückstisch friert oder den Fernsehabend nur unter dicken Decken genießen kann? Dann hilft nur noch: Heizung an! „Dennoch empfehlen wir unseren Mietern, ihre Heizkörper im Sparbetrieb laufen zu lassen – ein Vollbetrieb ist nicht nötig. Die Heizung sollte immer eine Grundtemperatur von ca. 21°C abgeben und nicht komplett abgeschaltet werden. Wenn die Zimmer nämlich erst einmal vollkommen abgekühlt sind, können sie nur unter Einsatz hoher Energiekosten wieder aufgewärmt werden.“, sagt Bettina Benner von Vonovia. Viele greifen punktuell auch auf ein Warmluftgebläse zurück. Diese Geräte spenden kurzzeitig Wärme und werden v.a. in kleineren Bädern zum schnellen Aufheizen vor morgendlichen Duschen genutzt. Für solche Zwecke mag das funktionieren, man muss aber wissen, dass diese Geräte im Unterhalt ziemlich teuer sind, weil sie sehr viel Strom verbrauchen. Wer auf solche separaten Heizgeräte nicht verzichten möchte, sollte auf moderne Infrarottechnik zurückgreifen. Sogenannte Wärmewellenheizungen sind auch deutlich günstiger: Sie treiben die Stromrechnung weniger in die Höhe als vergleichbare elektrische Heizkörper, sind auch in der Anschaffung für einen adäquaten Preis zu haben und überzeugen mit einer angenehmen Wärmeentwicklung.



Und wenn der Herbst dann doch ein wenig fröstelt, kann man sich auch von innen wärmen: Wie wäre es z.B. mit einem selbstgemachten Herbsttee? Im Ofen gedörrte Apfel- und Orangenstückchen, zusammen mit Ingwer sorgen für die notwendigen Vitamine. Dazu etwas frische Minze, Zitrone und Zimt - alles aufgebrüht, ergibt einen herrlich aromatischen Tee, der außerdem noch die Abwehrkräfte stärkt. Dann kann der Herbst ja kommen!



Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

Über Vonovia SE

Die Vonovia SE ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung.



Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Siedlungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerechten, schnellen und zuverlässigen Service. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben berei-chern.



Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unternehmen im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter.



