"Ruhe, bitte! Klappe, die Erste!"

- Mehr als 350.000 Abrufe pro Jahr aus über 100 Ländern Wissenstransfer per PC, Tablet oder Smartphone

- Beiträge informieren über Updates zu Modellen und technischen Details



„Ein Automobil ist ein sehr komplexes Produkt“ – diese Aussage galt bereits vor zwei Jahrzehnten und ist heute durch den großen technischen Fortschritt zutreffender denn je. Volkswagen TV wurde 1996 ins Leben gerufen, da Filme besonders geeignet sind, komplexe Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen. Seitdem hat sich das Format erfolgreich entwickelt und informiert den Handel in mehr als 100 Ländern über Updates zu Modellen und technischen Details.



Das fünfköpfige Team von Volkswagen TV konzipiert und produziert die Trainingsfilme für Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge in der Academy Sales & Service in Wolfsburg. Eine TV-Produktionsfirma unterstützt im Erstellungsprozess, zum Beispiel bei Aufnahmen und Schnitt. Über die Lernplattform „Volkswagen Training Online“ werden die Inhalte digital in den weltweiten Handel verteilt. Die Mitarbeiter vor Ort greifen per PC, Tablet oder Smartphone auf die Filme zu und können so jederzeit und überall ihr Wissen zu den Volkswagen Produkten auffrischen. Pro Jahr werden auf diese Weise mehr als 350.000 Beiträge aus der ganzen Welt abgerufen.



Die drei- bis achtminütigen Trainingsfilme werden in Deutsch und Englisch vertont und mit Untertiteln in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch versehen. „Seit Mai ist es den Importeuren möglich, eine eigene Tonspur in Landessprache zu produzieren. Damit haben wir auf einen oft geäußerten Wunsch reagiert“, hebt Mario Karwehl, Leiter Qualifizierungsmedien bei der Academy Sales & Service, den RegionaIisierungsaspekt hervor. Zukünftig wird das Lernen noch interaktiver: Nutzer werden Filme an bestimmten Stellen anhalten und vertiefende Zusatzinhalte studieren können. Thematisch wird Volkswagen TV um die Verkäuferqualifizierung erweitert, während bisher Service-Themen im Vordergrund standen.

