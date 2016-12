Stoch gewinnt Quali

Kamil Stoch hat die Qualifikation zum Einzelwettbewerb beim Skisprung-Weltcup n Klingenthal gewonnen. Vor begeistertem Publikum setzte sich der Pole mit seinem Sprung auf 139,0 Meter deutlich vor dem Überraschungszweiten Voijtech Stursa aus Tschechien durch. Richard Freitag sorgte bei seinem Heimspiel für Jubel und sprang mit 129,0 Metern auf Platz drei. Der deutsche Meister David Siegel wurde Vierter, Markus Eisenbichler Sechster. Auch Stephan Leyhe und Andreas Wellinger schafften auf den Rängen 11 und 28 den Sprung in den Wettkampf. Severin Freund war als Weltcupführender bereits vorqualifiziert, zeigte mit 134,0 Meter eine solide Leistung. Die weitesten Flüge des Tages gelangen dem Slowenen Domen Prevc und Vorjahressieger Daniel-Andre Tande aus Norwegen mit jeweils 140,0 Metern. Vor dem Einzelwettbewerb steht am Samstag aber zunächst der Mannschaftswettkampf auf dem Programm. Ab 15.00 Uhr werden Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Andres Wellinger und Severin Freund die deutschen Farben vertreten. Der Einzelwettbewerb am Sonntag beginnt 13.30 Uhr mit dem Probedurchgang. Die Tageskassen an der Sparkasse Vogtland Arena haben an beiden Tagen geöffnet.



Anmod: Bei der Qualifikation zum Skisprung-Weltcup in Klingenthal setzte sich am Freitagabend der Pole Kamil Stoch durch. Grund zum Jubeln hatte aber auch Richard Freitag. Der Lokalmatador wurde Dritter und freut sich auf die kommenden Wettkampftage im Vogtland: „Ja, ziemlich gut…“

