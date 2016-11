Noch 3 Tage: Welcome-Party am Donnerstag Welcome-Party am Donnerstag

Mit der Welcome-Party auf dem Klingenthaler Marktplatz wird am Donnerstagabend (1.12.) der FIS Weltcup der Skispringer offiziell eröffnet. Bereits ab 18.00 Uhr sorgt die Band „Mr. Feelgood“ für Partystimmung. Die Moderatoren Jan Schädlich und Bernd Meinel erwarten ab 18.30 Uhr Interviewgäste auf der Bühne. Das eigentlich Highlight folgt dann ab 19.00 Uhr: Der Einmarsch und die Begrüßung der Aktiven. Es werden alle 67 Teilnehmer aus 16 Nationen auf der Bühne erwartet. Dazu kommen Trainer und Mannschaftsbetreuer. Gegen 21.00 Uhr wird die Welcome-Party mit einem großen Feuerwerk gekrönt, anschließend darf mit Mr. Feeldgood weitergefeiert werden.



In der Sparkasse Vogtland Arena laufen die Vorbereitungen derweil weiter auf Hochtouren. Die Schanzenpräparierung ist in den finalen Zügen, die beiden Container der „Snowfactory“ wurden am Dienstag (29.11.) abtransportiert. Am Mittwoch sollen die Infrastrukturellen Vorbereitungen größtenteils abgeschlossen werden. So werden unter anderem 130 Meter LED-Werbebanden installiert.

