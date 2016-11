Welt-AIDS-Tag: Vodafone sagt der Krankheit den Kampf an - mit Hilfe mobiler Technologie

In entlegenen Gebieten Afrikas ist die Eindämmung des HI-Virus, das die gefährliche Krankheit AIDS auslösen kann, auch deshalb so schwer, weil die Infrastruktur für Diagnose und Behandlung der Patienten fehlt. Doch Mobiltechnologie kann helfen, Menschenleben zu retten: In Lesotho, wo einer von vier Einwohnern HIV-positiv ist, hat die Vodafone Foundation bereits vor 18 Monaten ein mobiles HIV-Behandlungsprogramm gestartet. Dank der Kombination aus mobilen Kliniken, dem mobilen Vodafone Geldtransfer-Service M-Pesa* und einer digitalen Krankenakte per Smartphone-App zeigt sich das Programm so erfolgreich, dass es nun landesweit zum Einsatz kommen soll. Das Angebot richtet sich vor allem an Schwangere, Mütter und Kinder. Denn sie schaffen häufig den stundenlangen Fußmarsch zum nächstgelegenen Behandlungszentrum nicht.



Die mobilen Kliniken fahren mit Geländewagen durchs Land und bieten HIV-Tests an. Positiv getestete Personen werden beim mobilen Zahlungsservice M-Pesa registriert und erhalten darüber von der Vodafone Foundation die nötigen Geldmittel, um für die Behandlung regelmäßig eine mobile Klinik oder ein Behandlungszentrum aufsuchen zu können. Gleichzeitig werden die Patientendaten in eine Datenbank aufgenommen. Medizinisches Fachpersonal in den mobilen Kliniken und Behandlungszentren kann diese wichtigen Informationen mit einer von der Vodafone Foundation und Vodacom Lesotho entwickelten Smartphone-App in Echtzeit abrufen und die Therapie planen und dokumentieren.



Die Vodafone Foundation hat das Programm zusammen mit dem Gesundheitsministerium von Lesotho entwickelt. Die Regierung des afrikanischen Landes begrüßt das Engagement nicht nur ausdrücklich, sie hat sich sogar dazu verpflichtet, das Programm in die medizinische Grundversorgungsstrategie des Landes aufzunehmen. Ab Mitte 2017 werden die Kosten für das Programm in vollem Umfang von der Regierung Lesothos übernommen.



Die mobilen Kliniken werden in Zusammenarbeit mit der Baylor International Pediatric AIDS Initiative (BIPAI) und den Riders for Health betrieben. Zu den weiteren Programmpartnern gehören weltweit führende Unternehmen, die in der Prävention, Diagnose und Behandlung von HIV tätig sind, wie beispielsweise die Finanzierungspartner USAID**, ViiV Healthcare, die Elton John AIDS Foundation und Elma Philanthropies. Bei der Umsetzung des Programms arbeitet die Vodafone Foundation neben der BIPAI und den Riders for Health auch eng mit den NGOs Kick 4 Life und PSI zusammen.



Link zur Geschichte von Maboe und ihrem 6jährigen Sohn, die beide HIV-positiv sind und mit Hilfe des Programms der Vodafone Foundation behandelt werden: https://youtu.be/QQSYIlROagY



Link zum Animationsvideo: https://youtu.be/XLsa_qKDOp0



*M-Pesa ist der mobile Zahlungsservice von Vodafone. Das System wurde im März 2007 erstmalig in Kenia eingeführt und ist mittlerweile in 10 Ländern verfügbar. Am 30. Juni 2016 gab es 27,5 Millionen Kunden und 266.000 Agenten.



**Das Programm in Lesotho wird unter anderem durch die Unterstützung von USAID ermöglicht. Die inhaltliche Ausrichtung des Programms liegt aber rein in der Verantwortung der Vodafone Foundation und reflektiert daher nicht notwendigerweise die Meinung und Sichtweise von USAID oder des US Governments.



Vodafone Foundation: Das Programm „Connecting for Good“ der Vodafone Foundation kombiniert die wohltätigen Spenden und die Technologie von Vodafone, um weltweit Projekte zu unterstützen, die sich auf die Bereitstellung mobiler Technologien in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Katastrophenhilfe konzentrieren. Die Vodafone Foundation bildet den Mittelpunkt eines Netzwerks aus globalen und lokalen sozialen Investitionsprogrammen und investiert in die Gemeinden, in denen Vodafone tätig ist. Die Stiftung ist eine in UK unter der Nummer 1089625 registrierte Wohltätigkeitsorganisation.

Vodafone GmbH

Vodafone Deutschland ist eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen und zugleich der größte TV-Anbieter der Republik. Mit seinen 14.000 Mitarbeitern liefert der Konzern Internet, Mobilfunk, Festnetz und Fernsehen aus einer Hand. Als Gigabit Company treibt Vodafone den Infrastrukturausbau in Deutschland federführend voran: Mit immer schnelleren Netzen ebnen die Düsseldorfer Deutschland den Weg in die Gigabit-Gesellschaft - ob im Festnetz oder im Mobilfunk.



Geschäftskunden bieten die Düsseldorfer ein breites ICT-Portfolio: So vernetzt Vodafone Menschen und Maschinen, sichert Firmen-Netzwerke sowie Kommunikation und speichert Daten für Firmen in der deutschen Cloud. Rund 90% aller DAX Unternehmen und 15 von 16 Bundesländern haben sich bereits für Vodafone entschieden. Mit 43,1 Millionen Mobilfunk-Karten, 6,0 Millionen Festnetz-Breitband-Kunden sowie zahlreichen digitalen Lösungen erwirtschaftet Vodafone Deutschland einen Jahresumsatz von € 11 Milliarden.



Vodafone Deutschland ist die größte Landesgesellschaft der Vodafone Gruppe, einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt. Der Konzern betreibt eigene Mobilfunknetze in 26 Ländern und unterhält Partnernetze in weiteren 52 Nationen. In 17 Ländern betreibt die Gruppe eigene Festnetzinfrastrukturen. Vodafone hat weltweit rund 470 Millionen Mobilfunk- und 14 Millionen Festnetz-Kunden.



Weitere Informationen unter www.vodafone-deutschland.de.















