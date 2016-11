Apple-Einkäufe ab sofort auch über die Vodafone Rechnung bezahlen

.



• Abrechnung über Mobilfunk-Rechnung und Prepaid-Guthaben

• Einsetzbar für digitale Einkäufe im Apple App Store, auf Apple Music, iTunes und iBooks



Ab sofort können Mobilfunk-Kunden von Vodafone Deutschland ihre Einkäufe im Apple App Store, auf Apple Music, in iTunes und iBooks über Ihre Handy-Rechnung oder das Prepaid-Guthaben bezahlen. Damit bietet Vodafone seinen Kunden auf allen Apple-Geräten eine sichere und zuverlässige Bezahl-Möglichkeit für kostenpflichtige Inhalte an.



Einfacher Einkauf per Tastendruck

Die neue Bezahl-Möglichkeit ermöglicht die sofortige Bezahlung kostenpflichtiger Inhalte auf allen Apple Endgeräten. Das können beispielsweise Apps aus dem App Store, Bücher und Magazine aus iBooks, das Abonnement für Apple Music und iCloud oder über Apple TV der neueste Blockbuster zuhause auf dem TV sein.



Sichere Abrechnung über die Mobilfunk-Rechnung

Die erforderliche Registrierung für die Abrechnung per Mobilfunk-Rechnung ist in wenigen Schritten abgeschlossen: Jeder Kunde benötigt eine bereits vorhandene oder neue Apple ID. Danach ruft er mit seinem iPhone oder dem iPad den Apple App Store auf und öffnet unter „Einstellungen“ den Bereich „Bezahl-Methode“. Hier kann er „Handy-Rechnung“ als Standard-Bezahlung auswählen. Ab diesem Moment werden alle zukünftigen Einkäufe unter der persönlichen Apple ID über die monatliche Mobilfunk-Rechnung oder das CallYa-Guthaben abgerechnet. Die Eingabe sensibler Kreditkartendaten ist nicht mehr notwendig. Die Kundendaten sind jederzeit geschützt, denn es werden keine persönlichen Informationen zum Kaufverhalten an andere Unternehmen weitergegeben. So macht Vodafone die Bezahlung von Apple-Inhalten einfach und sicher.



Weitere Informationen zum „Bezahlen über die Handy-Rechnung“ finden Sie hier: www.vodafone.de/apple.

Vodafone GmbH

Vodafone Deutschland ist eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen und zugleich der größte TV-Anbieter der Republik. Mit seinen 14.000 Mitarbeitern liefert der Konzern Internet, Mobilfunk, Festnetz und Fernsehen aus einer Hand. Als Gigabit Company treibt Vodafone den Infrastrukturausbau in Deutschland federführend voran: Mit immer schnelleren Netzen ebnen die Düsseldorfer Deutschland den Weg in die Gigabit-Gesellschaft - ob im Festnetz oder im Mobilfunk.



Geschäftskunden bieten die Düsseldorfer ein breites ICT-Portfolio: So vernetzt Vodafone Menschen und Maschinen, sichert Firmen-Netzwerke sowie Kommunikation und speichert Daten für Firmen in der deutschen Cloud. Rund 90% aller DAX Unternehmen und 15 von 16 Bundesländern haben sich bereits für Vodafone entschieden. Mit 43,1 Millionen Mobilfunk-Karten, 6,0 Millionen Festnetz-Breitband-Kunden sowie zahlreichen digitalen Lösungen erwirtschaftet Vodafone Deutschland einen Jahresumsatz von € 11 Milliarden.



Vodafone Deutschland ist die größte Landesgesellschaft der Vodafone Gruppe, einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt. Der Konzern betreibt eigene Mobilfunknetze in 26 Ländern und unterhält Partnernetze in weiteren 52 Nationen. In 17 Ländern betreibt die Gruppe eigene Festnetzinfrastrukturen. Vodafone hat weltweit rund 470 Millionen Mobilfunk- und 14 Millionen Festnetz-Kunden.



Weitere Informationen unter www.vodafone-deutschland.de.



