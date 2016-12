Jede 3. Frau verwendet täglich Eyeliner

Eyeliner wird von knapp einem Drittel (30%) der Frauen jeden Tag verwendet. 14% der Befragten nutzen ihn mindestens einmal pro Woche und 25% zumindest gelegentlich. Ebenfalls ein knappes Drittel (31%) nutzt gar keinen Eyeliner.



Der tägliche Gebrauch eines Eyeliners bleibt über alle Altersgruppen nahezu konstant. Je jünger die Befragten sind, desto häufiger verwenden sie jedoch Eyeliner zumindest gelegentlich (31% in der Altersgruppe 18-34 Jahre gegenüber 19% in der Altersgruppe 55-64 Jahre) und der Anteil der Nicht-Verwender sinkt auf 20% (gegenüber 40% bei den Älteren).



Interessanterweise liegt bei Singles der Anteil derer, die Eyeliner täglich verwenden, auf nur 24%. Sie setzen die Wirkung des Lidstrichs anscheinend sehr selektiv ein, denn unter ihnen befindet sich mit 33% die größte Gruppe der gelegentlichen Verwender.



Obligatorisch scheint der Eyeliner am ehesten für die Vollzeit Beruftstägigen zu sein, von denen 37% angeben, dass sie ihn täglich verwenden würden.



Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung zum Thema Gesichts- und Körperpflege, die der VKE in Zusammenarbeit mit Kantar TNS durchführte.



Quelle: VKE-Kosmetikverband / KANTAR TNS, repräsentative Online-Befragung von 490 Frauen, Oktober 2016

