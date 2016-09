Zugvögel hautnah erleben

Am kommenden langen Wochenende lädt der LBV bayernweit zum 23. Birdwatch ein. Im gesamten Freistaat können Naturfreunde auf 20 Exkursionen das Schauspiel des jährlichen Vogelzugs live miterleben. Im Mittelpunkt dieses größten Vogelbeobachtungsereignisses der Welt stehen etwa 250 Millionen deutsche Brutvögel, die sich alljährlich auf den Weg nach Südeuropa oder Afrika machen, um der Nahrungsknappheit des Winters auszuweichen. Dazu gesellt sich eine noch größere Anzahl an Überwinterern und Durchzüglern aus Nordeuropa, so dass insgesamt schätzungsweise eine halbe Millarde Vögel in und über Deutschland auf dem Zug sind. Europaweit erreicht der jährliche Vogelzug am kommenden Wochenende somit den Höhepunkt.



An den insgesamt 20 Exkursionen, die LBV-Experten in ganz Bayern zum Thema Vogelzug und Zugvögel anbieten, kann jeder Interessierte teilnehmen (siehe auch Anhang). Naturfreunde erfahren dabei viel Wissenswertes und Spannendes über den Vogelzug und können sich an der Zählung der Zugvögel beteiligen. Während der Hauptzugzeit ist bei guter Sicht eigentlich jede Tageszeit erfolgversprechend. „Besonders Kraniche, Finken, Schwalben, Lerchen oder Saatkrähen fliegen tagsüber, andere Arten wie Stare, Drosseln oder Watvögel bekommt man jedoch kaum zu sehen, da sie überwiegend nachts ziehen. Hier hat man an den Rastplätzen der Vögel bessere Beobachtungschancen", so die LBV-Biologin Anne Schneider.



Beim Birdwatch steht das gemeinsame Naturerlebnis im Mittelpunkt. „Das faszinierende Schauspiel des Vogelzugs soll möglichst viele Naturfreunde begeistern", erklärt Schneider. Für die Beobachtung gibt sie folgende Tipps: „Am besten beobachtet man von einem erhöhten oder exponierten Standort aus. Da Zugvögel ihre Flughöhe nicht verändern, nur weil ein Hügel vor ihnen liegt, ist man dort näher an den Vögeln dran. Dadurch bekommt man sie überhaupt erst mit und erkennt sie auch besser. Wenn man sicher bestimmen möchte, welche Art gerade über einen fliegt, ist ein Fernglas unentbehrlich." Beobachteten Vogelarten können auch gezählt und gemeldet werden.



In Zusammenarbeit mit dem bundesweiten LBV-Partner NABU und dem Naturgucker-Portal werden die Informationen über die Arten und Individuenzahlen, die während der Birdwatch-Veranstaltungen beobachtet werden, in einer gemeinsamen Datenbank erfasst, um damit im Nachgang die Vielfalt und Reichhaltigkeit der beim Vogelzug zu erlebenden Vogelwelt dokumentieren zu können. „So zählen Buchfink, Star, Graugans oder Kranich zu den häufigen Zugvogel-Arten. Es könne aber auch regelmäßig Raritäten wie Rotfußfalken, Fischadler oder Beutelmeisen bestaunt werden." sagt Schneider weiter.



Einen Veranstaltungskalender zum langen Birdwatch-Wochenende 2016, sowie viele weitere Infos rund um den Vogelzug finden Sie unter www.lbv.de/birdwatch.

