Klimaschutzplan 2050: VIK-Statement zur Einigung der Bundesregierung

Statement der VIK-Geschäftsführerin Barbara Minderjahn zur heutigen Einigung der Bundesregierung auf einen Klimaschutzplan 2050:



„Die Einigung der Bundesregierung stellt zwar eine Verbesserung dar, bedarf jedoch in der Umsetzung weiterer Nacharbeit. Nach wie vor werden detaillierte Sektorziele für Emissionsminderungen festgeschrieben, obwohl deren technische und wirtschaftliche Erreichbarkeit noch nicht absehbar ist. Die weitere Arbeit hieran erfordert daher unbedingt auch die Einbeziehung der betroffenen Unternehmen und ihrer Verbände. In diesem Sinne sollte auch die geplante Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Regionalentwicklung“ eine ausreichende Mitarbeit der Industrie gewährleisten.



Uns und den Unternehmen der energiekostensensiblen Industrie ist bewusst, dass die Erreichung der Klimaschutzziele zur Umgestaltung der Industrielandschaft in Deutschland führen wird. Das bedingt einen hohen Finanzierungsbedarf und ein hohes Maß an technischen Neuerungen mit notwendigen Technologiesprüngen. Die Industrie arbeitet mit Hochdruck an entsprechenden Lösungen, um den Herausforderungen zu begegnen. Die Politik muss allerdings ihrerseits ein Interesse daran haben, dass diese Transformation gelingt und Deutschland auch 2050 noch eine starke, wettbewerbsfähige und hochdifferenzierte Industrielandschaft aufweist.“

