Verbot von Nerzfarmen in den Niederlanden endgültig bestätigt

Heute hat der Oberste Gerichtshof der Niederlanden das im Jahr 2013 beschlossene Verbot von Nerzfarmen in höchster Instanz bestätigt. Die Klage der Pelzfarmer, die in dem Verbot einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sahen, ist damit endgültig gescheitert. Das Verbot mit einer 11-jährigen Übergangsfrist bis 2024 schafft einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Farmer und dem öffentlichen Interesse daran, die Pelztierhaltung in den Niederlanden zu beenden. VIER PFOTEN begrüßt die endgültige Bestätigung des Verbots.



Jahre zuvor wurde in den Niederlanden bereits die Farmhaltung von Füchsen und Chinchillas verboten. Dort gibt es rund 180 Pelzfarmen, die jährlich circa fünf Millionen Pelze produzieren. Es ist nach Dänemark und Polen der drittgrößte Pelzproduzent Europas.



Thomas Pietsch, Wildtierexperte von VIER PFOTEN:

"Die Niederlande haben heute gezeigt, dass ein Verbot der Tierquälerei auf Pelzfarmen in jedem Land möglich ist, egal wie groß die Pelzindustrie ist. In Deutschland gibt es nur noch acht Pelzfarmen mit circa 100.000 Nerzen. Die deutsche Bundesregierung sollte dem Vorbild der Niederlande dringend folgen und diese Tierquälerei auch hierzulande sofort beenden!"

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Seit 1988 setzt sich VIER PFOTEN dafür ein, dass Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Dafür betreibt die international tätige Stiftung mit Büros in 12 Ländern Aufklärungs- und Bildungsarbeit, nachhaltige Kampagnen sowie Lobbyarbeit. Im Fokus steht dabei die Verbesserung der Lebensbedingungen von Nutz-, Heim- und Wildtieren. In den VIER PFOTEN Schutzzentren finden Bären und Großkatzen aus schlechter Haltung ein tiergerechtes Zuhause. www.vier-pfoten.de

