VfL bietet Ticket-Zweitmarkt an

Der VfL Bochum 1848 bietet seinen Fans ab sofort die Möglichkeit, Eintrittskarten, die aus diversen Gründen nicht genutzt werden können, auf einer offiziellen Ticket- Zweitmarktplattform legal und zu den vom Verein festgelegten Preisen an andere VfL-Fans weitergeben zu können.



Häufig kommt es vor, dass man im Besitz von Eintrittskarten für ein Heimspiel ist und dieses aus unterschiedlichsten Beweggründen nicht besuchen kann. Kurzfristige Termine, Krankheitsfälle oder Überschneidungen mit der Arbeitszeit sind hier zu nennen. Vor allem Dauerkarteninhaber, die sich frühzeitig vor der Saison für den regelmäßigen Besuch unserer Heimspiele festlegen, kennen diese Problematik. In der Regel werden diese Tickets im Familien- oder Freundeskreis weitergegeben oder können, im ungünstigsten Falle, gar nicht genutzt werden. Häufig werden die Tickets über Internetauktionsplattformen entgegen der ATGB des VfL Bochum 1848 weiterverkauft. Käufer solch gehandelter Tickets müssen in der Regel einen deutlich höheren als den eigentlich vom Verein festgelegten Preis bezahlen. Zudem können sie nicht sicher sein, ob diese Tickets nicht eventuell aus Betrugsfällen stammen, ungültig oder sogar Fälschungen sind.



Abhilfe schafft von nun an die offizielle Ticket-Zweitmarktplattform. Der VfL Bochum 1848 fungiert dabei als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer und garantiert beiden Seiten einen einfachen und reibungslosen Ablauf. Durch die Abwicklung über den offiziellen Ticket-Zweitmarkt garantiert der VfL die Echtheit und Gültigkeit der gehandelten Eintrittskarten und gewährleistet eine faire und transparente Preispolitik nach den Ticketing-Fairplay-Regeln der Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga.



Aufgrund der Preisbindung wird im Gegensatz zu inoffiziellen bzw. nicht autorisierten Auktionsplattformen der reguläre Ticketpreis garantiert.



Ein weiterer Vorteil: Der eigentliche Kartenbesitzer muss sein Ticket bzw. seine Dauerkarte nicht aus der Hand geben, da sämtliche gehandelten Tickets elektronisch gesperrt bzw. freigegeben werden. Der Käufer erhält ein neues Ticket mit einem neuen Barcode. Die Kunden sind dadurch vor Kartenfälschern oder Betrügern sicher. Der Aufwand ist minimal. Man muss sich lediglich einmalig registrieren. Käufer und Verkäufer werden dann benutzerfreundlich durch den Prozess geleitet. Alles weitere wird durch den VfL Bochum 1848 abgewickelt.



Informationen und Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Ticketzweitmarkt sind auf der Homepage des VfL zusammengefasst: http://bit.ly/2fomyWI

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren