Verkauf Rückrundendauerkarte startet

Unser neues Wohnzimmer ist eine Festung geworden: In dieser Saison hat der VfL Bochum 1848 zuhause immer gepunktet und ist im Vonovia Ruhrstadion noch unbesiegt. Spätestens jetzt sollte also die Entscheidung fallen, sich eine Rückrundendauerkarte zuzulegen.



Ab sofort startet der Verkauf der Rückrundendauerkarte, mit der sich unsere Fans schon jetzt ihren Platz für alle neun Spiele in der Rückrunde sichern können. Während die Stehplatzdauerkarte für die Ostkurve bereits seit November im Angebot ist, können nun auch die Sitzplätze dauerhaft belegt werden.



Auch in dieser Saison lässt sich mit einer Rückrundendauerkarte bares Geld sparen: So muss für die neun Partien der Rückrunde nur der Preis von acht Begegnungen entrichtet werden.



Die Sitzplatz-Rückrundendauerkarte gibt es in zwei Varianten – Standarddauerkarte und Sondermotiv – und bewegt sich preislich je nach Anspruch und Block von 216 Euro bis 296 Euro. Die Sondermotive gibt es aber nur solange der Vorrat reicht.



Anmerkung: Grundsätzlich werden die im Ticket-Onlineshop bestellten Dauerkarten auf dem Standardmotiv gedruckt. Optional kann der Kunde sich auch das Sondermotiv wünschen. Hierfür muss bitte bis spätestens vier Stunden nach erfolgter Bestellung über das Kontaktformular des Ticket-Onlineshops (https://ticketshop.vfl-bochum.de/shop/de_DE/kontakt.html) eine Mitteilung unter Angabe der Bestellnummer gemacht werden.



Wer in Bobbis Familienblock H1 eine Rückrundendauerkarte erwerben möchte, zahlt als Erwachsener 120 Euro. Eine Kinderkarte für diesen Block kostet 40 Euro.



In der Zeit vom 24.12.2016 - 01.01.2017 bleibt die Geschäftsstelle des VfL Bochum 1848 geschlossen. Sämtliche Dauerkarten, die während dieser Zeit im Ticket-Onlineshop gebucht werden, können frühestens am 02.01.2017 auf dem Postwege verschickt werden. Dauerkarten können weiterhin persönlich im Fanshop am VfL-Stadioncenter erworben werden, der auch zwischen den Feiertagen zu den regulären Geschäftszeiten geöffnet hat. Der letzte Postversand vor den Feiertagen erfolgt am 23.12.2016.









