Ulrich Bapoh wird VfL-Profi

Ein weiterer Spieler aus dem VfL-Talentwerk wird mit einem Profivertrag ausgestattet: Ulrich Bapoh hat einen Kontrakt unterschrieben, der bis zum 30.06.2020 datiert ist. Der 17-jährige Offensivallrounder mit kamerunischen Wurzeln spielt bereits seit 2009 für die Blau-Weißen und hat in dieser Saison zwölf Spiele für die Bochumer U19 bestritten (drei Tore). Außerdem gehört Bapoh aktuell dem deutschen U18-Kader an, für den er bislang zwei Länderspiele absolviert hat.



Sportvorstand Christian Hochstätter über das VfL-Talent: „Uli Bapoh gehört zu den positiven Überraschungen in dieser Saison. Wir haben seine Entwicklung in den vergangenen Jahren natürlich aufmerksam verfolgt und unter anderem registriert, dass er bereits in der U17 zu den Leistungsträgern zählte. Uli hat im Profitraining und in den letzten Testspielen unter Beweis gestellt, dass man mit Ehrgeiz und Willen den Sprung zum Lizenzspielerkader schaffen kann. Im Offensivbereich kann er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden.“



Ulrich Bapoh freut sich, „dass ich meinen ersten Profivertrag beim VfL unterschrieben habe. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, weshalb dieser Schritt für mich logisch ist. Hier möchte ich mich weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“

