Neuer Mannschaftsbus für den VfL von MeinReisering Rosi Reisen

Mein Reisering Rosi Reisen GmbH und der VfL Bochum 1848 freuen sich, gemeinsam den neuen Mannschaftsbus präsentieren zu können. Nach acht Jahren Dienstzeit geht der alte VfL-Bus in seinen wohlverdienten Ruhestand und macht einem neuen Platz. Noch vor dem Beginn der Rückrunde wird der neue VfL-Mannschaftsbus zur Verfügung stehen.



Bereits vor dem letzten Heimspiel der Hinrunde gegen den TSV 1860 München wurde der neue Mannschaftsbus von Oliver Graf (Geschäftsführer, MeinReisering Rosi Reisen) und Vertretern vom Fahrzeughersteller MAN, Marc Maubach und Hans-Peter Macholz (Vertrieb MAN), an Christian Hochstätter, den Sportvorstand des VfL Bochum 1848, präsentiert und übergeben. Seine erste Dienstreise wird der neue Bus bereits in dieser Woche nach Hamburg, zum Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli unternehmen und hoffentlich erfolgreich die Rückfahrt antreten.



Der Bus vom Typ MAN Lion’s Coach mit 440 PS ist technisch mit allen heute verfügbaren Sicherheitsfunktionen wie Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, Notbremsassistent, MAN BrakeMatic und vieles mehr ausgestattet. Aber auch der Komfort des Fahrzeuges ist den Wünschen einer ambitionierten Profifußballmannschaft entsprechend. So gibt es eine mobile Stromversorgung (Lade-/Wechselrichter) mit 230V-Steckdosen an jedem der 30 Sitzplätze, für jeden Sitz eine elektrisch umklappbare Tisch- und Beinauflage sowie vis-à-vis Bestuhlung im Heck mit zwei elektrisch absenkbaren Clubtischen. Natürlich darf auch eine umfangreich ausgestatte Küche in einem modernen Mannschaftsbus nicht fehlen. Diese ist ausgestattet mit diversen Kühlschränken, Warmwasserversorgung, Edelstahlspülbecken, Mikrowelle mit Backofen, Zusatzsteckdosen und LED-Spots für eine attraktive, zum Teil indirekte Küchenbeleuchtung sowie mit einem Jura Kaffeevollautomat. Für das Entertainment an Bord sorgt eine auf fünf Monitore übertragende digitale SAT-Anlage mit Sky-Empfang sowie eine Sony Playstation 4 Pro, mit Übertragung auf einen großen TFT-Monitor im Heck. Für die Orientierung des Fahrers sorgt ein umfangreiches Navigationssystem sowie ein 270°-Rückfahrkamera-System auf einem eigenen Fahrermonitor. Das besondere Ambiente erhält das Fahrzeuginnere durch LED-Licht in Vereinsfarben. Aber auch an große Kofferräume – für jeweils drei Punkte bei den Auswärtsspielen – wurde gedacht.

