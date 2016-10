JHV 2016: Aufsichtsrat wiedergewählt, Tenhagen kooptiert, Zahlen positiv

Mit einem bewährten Team geht der Aufsichtsrat des VfL Bochum 1848 in die Amtszeit bis 2020. Bei der Jahreshauptversammlung der VfL-Mitglieder bekam das Gremium um den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Peter Villis, seinen Stellvertreter Frank Goosen, Martin Kree, Uwe Tigges und Dr. Andreas Eickhoff von den 771 anwesenden Mitgliedern das Vertrauen ausgesprochen. Zusätzlich wurden der VfL-Wirtschaftsratsvorsitzende Matthias Knälmann, ständiges Mitglied des Aufsichtsrats, sowie der Fanvertreter Martin Volpers von den Mitgliedern im Amt bestätigt. Zudem bekommt der Aufsichtsrat demnächst mit Franz-Josef Tenhagen weiteren Zuwachs.



Der Aufsichtsrat des VfL Bochum 1848 freut sich über einen weiteren Neuzugang: Auf der VfL-Mitgliederversammlung am Freitag, 28. Oktober, informierte der Aufsichtsrat die Anwesenden, dass er VfL-Legende Franz-Josef „Jupp“ Tenhagen im Anschluss an die Versammlung in einer konstituierten Sitzung als neues Mitglied in das Gremium kooptieren werde.



Nach 306 Einsätzen als Spieler und 37 Einsätzen als Cheftrainer für den VfL wird Tenhagen nun neben Hans-Peter Villis, Frank Goosen, Martin Kree, Uwe Tigges, Matthias Knälmann, Martin Volpers und Dr. Andreas Eickhoff das achte Mitglied im aktuellen VfL-Aufsichtsrat. Der 63-Jährige, der in seiner Karriere 457 Bundesliga-Begegnungen absolvierte und als erster VfL-Spieler überhaupt in drei A-Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft am Ball war, wurde Anfang des Jahres von den VfL-Fans in die Legenden-Elf gewählt. Seitdem grüßt das Konterfrei des ehemaligen Abwehrspielers von einer der Legendensäulen am Vonovia Ruhrstadion.



Der VfL-Ehrenrat wird wie bisher von Wolfgang Bresslein, Gerd Dörendahl, Sascha Etterich und Jürgen Rüsken gebildet. Karl-Heinz Plugge legte sein Amt als Ehrenratsmitglied nieder. Für Plugge, der seit 2007 Mitglied des Ehrenrates war, rückt der ehemalige VfL-Profi Gerd Wiesemes (1952-72, 9 Bundesligaspiele, DFB-Pokalfinale 1968) als neues Mitglied in den Ehrenrat. Die Amtszeit beträgt vier Jahre.



Im Vorfeld der Wahlen waren sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat von der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2015/16 ohne Gegenstimme entlastet worden.



Dazu beigetragen hat sicherlich die positive Bilanz, die beide Vorstände vorlegen konnten. Wilken Engelbracht, kaufmännischer Vorstand des VfL Bochum 1848, verwies darauf, dass die gute finanzielle Entwicklung des Vorjahres sich auch in der Saison 2015/16 fortgesetzt hat. So lag der Gesamtertrag des Vereins mit 32,2 Mio. Euro ca. 4,6 Mio. Euro über dem Niveau der Vorsaison. Starker Ertragstreiber war unter anderem das Erreichen des Viertelfinales im DFB-Pokal. Der Jahresüberschuss überstieg mit 2,6 Mio. Euro den ursprünglichen Planwert in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Ein wichtiger Nebeneffekt der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist die leichte Reduktion der Nettofinanzschulden im Geschäftsjahr 2015/16 um ca. 900.000 Euro auf ca. 4,9 Mio. Euro zum 30.06.2016. Auch am Ende der laufenden Saison 2016/17 plant der Verein eine weitere Reduktion seiner Nettofinanzschulden.



Nach wie vor hat für den Vorstand die sukzessive Stärkung des Lizenzspieleretats eine besondere Priorität. Der Spieleretat belief sich in der abgelaufenen Saison auf 8,8 Mio. Euro und wird voraussichtlich in der laufenden Saison auf 9,6 Mio. Euro gesteigert. Dennoch, so betont Wilken Engelbracht, befindet sich der Verein mit diesem Etat lediglich im oberen Spieleretat-Mittelfeld der 2. Bundesliga.



Erstmalig wurde auf Initiative der Mitgliederversammlung in diesem Jahr die Werner-Altegoer-Medaille an die drei besten Nachwuchsspieler aus dem VfL-Talentwerk vergeben. Die Preisträger sind Lars Holtkamp (U15), Tom Baack (U17) und Jung-Profi Görkem Saglam (U19).



Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt, darunter auch der ehemalige VfL-Spieler und -Trainer Frank „Funny“ Heinemann (40 Jahre VfL-Mitgliedschaft), die langjährige VfL-Mitarbeiterin Christa Jewers (50 Jahre) sowie Friedrich Brandau (70 Jahre) und Lieselotte Mense (80 Jahre). Die beiden Langzeitmitglieder bekamen Standing Ovations im vollbesetzten AudiMax der Ruhr-Universität Bochum.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren