"Vevo Presents" Kool Savas in intimer Wohnzimmeratmosphäre

Im Rahmen der "Vevo Presents"-Reihe, die zuletzt Tom Odell in Clärchens Ballhaus in Berlin präsentierte, zeigt die Musikvideo- und Entertainmentplattform Vevo nun niemand geringeren als Deutschrapper Kool Savas in seinem Element. Am 24. September begeisterte er in intimer Runde 50 geladene Fans in einem Hamburger Wohnzimmer in der Grossen Freiheit.



Die Deutschrap-Szene ist vital wie schon lange nicht mehr und dazu stabil. Eine Nr. 1-Chartsnotierung ist bei Weitem kein Einzelfall. Ob Raf Camora und Bonez mit "Palmen aus Plastik" oder die Beginner mit ihrer Comeback #1 "Advanced Chemistry" - Deutschrap ist eine Erfolgsstory. Einer seiner Überväter ist Kool Savas, der mit "Essahdamus" am 28.10. einmal mehr beweist, dass er die Geschichte von Deutschrap weiterhin mit goldenem Füller mitschreibt. In punkto Technik, Ideen und Charisma hat es Kool Savas von Album zu Album geschafft, Millionen Fans um sich zu scharen.



Die Musikvideo- und Entertainmentplattform Vevo hat es geschafft, aus dem Makro- einen Mikrokosmus zu machen, die große Aura in die Enge von vier Wänden zu holen und diese mit eisernen Fans aufzufüllen. Das Endresultat zeigte einen bestens aufgelegten Kool Savas und dankbare Fans, in deren Augen man ablesen konnte, dass in dieser Hamburger Wohnung etwas sehr spezielles vonstatten ging. In der Tradition des Formats sucht Vevo diese außergewöhnlichen Momente. Gemeinsam mit Kool Savas und seinem Label Essah Entertainment wurde er erneut gefunden und für alle weiteren Fans festgehalten.



“Wir sind sehr glücklich darüber, dass Kool Savas und sein Team uns ihr Vertrauen entgegen gebracht haben, dieses ungewöhnliche Konzert zu veranstalten. Kool Savas ist Deutschlands erfolgreichster Rapper, wir wollten zeigen, dass er trotz seines Erfolges so sympathisch nahbar geblieben ist, wie man bei diesem Vevo Presents sehen kann!“ so Selcuk Erdogan (Creative Director bei Vevo) über diesen unvergesslichen Abend.



Ab heute ist der erste Clip des Konzertes mit den Hits “Rap Über Rap“ und “Rapfilm“ auf der Musikvideo- und Entertainmentplattform verfügbar. Die weiteren Songs folgen in Kürze. Der “Vevo Presents“-Auftritt von Kool Savas gehört zu den Eigenproduktionen und exklusiven Konzertmitschnitten, für die Vevo mittlerweile ebenso bekannt ist wie für das weltweit einzigartige Angebot von mehr als 200.000 Videos in HD-Qualität. International waren neben bereits Künstler wie Ariana Grande, Demi Lovato oder Bastille Teil der “Vevo Presents“-Produktionen.



Alle Videos von Kool Savas bei Vevo unter: http://www.vevo.com/artist/kool-savas





