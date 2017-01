VETERAMA Auf dem Hockenheimring- Hier trifft sich die Szene

.





VETERAMA am Hockenheimring vom 31.03.–02.04.2017







Teilemarkt/Komplettfahrzeuge im Fahrerlager/Boxen/Pavillon







Das Mekka für die Old- und Youngtimer-Szene







Neu: Muscle-Car-Ausstellung







Campingbereich für Besucher gegenüber dem Haupteingang







Shuttle-Busse von den Parkplätzen zum Haupteingang







Service-Depot: Gekaufte Teile kostenlos einlagern während der Veranstaltung







Show-Arena: kostenloser Parkplatz/Oldtimerausstellung für Besucher direkt auf dem Veranstaltungsgelände







Das Premium-Ticket (3-Tages-Ticket) ermöglicht den Eintritt bereits am Freitag, 31. März 2017







Ticketvorverkauf online über die Homepage

Tolles Rahmenprogramm: Drift-Fahrten





Es ist so weit ... Die Schraubersaison kann beginnen!



Wir alle, die schrauben und sich mit dem Thema Old- und Youngtimer beschäftigen, kennen das. Über den Winter stehen unsere Schätze in den Garagen und es gibt keinen Anlass, die zwei- und vierrädrigen Klassiker zu bewegen. Manch einer hat auch ein Objekt zum Restaurieren ergattert und jetzt wird es langsam Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also los geht’s zur Teilesuche auf der VETERAMA in Hockenheim ...



VETERAMA bietet die ideale Plattform.



Hier trifft man auf Hobbysammler, die ihren Keller oder Speicher räumen und einiges loswerden möchten, meist zu guten Preisen.



Profihändler helfen dabei, Originalteile zu beschaffen, oder Sie erwerben einfach ein fertiges Objekt, um nicht schrauben zu müssen.



In diesem Jahr wird die VETERAMA Show-Arena sicherlich wieder zum Publikumsmagnet. Hier haben Besucher die Möglichkeit, mit ihrem Old- oder Youngtimer, der mindestens 30 Jahre alt ist, einen kostenlosen Parkplatz auf dem Veranstaltungsgelände in Anspruch zu nehmen.



Für diejenigen, die auf Außergewöhnliches stehen, konnten wir Julia Weiss und Ihr Team gewinnen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre „Jungs“ mit spektakulären Muscle Cars die VETERAMA bereichern. Wir freuen uns auf eine tolle Ausstellung.



Die Clubszene empfängt in den Boxen, die als Hallenplätze genutzt werden, Mitglieder und Interessenten - hier ergeben sich immer nette Gespräche und man kann sich kurz von seinem langen Marsch vom Veterama Gelände erholen. Das kann man übrigens auch in unserem Cateringzelt im Feld 1, hier stehen ausreichend Sitzplätze zur Verfügung.



Die Moped-Garage präsentiert sich in diesem Jahr wieder spektakulär: Es wird am Stand eine Autogrammstunde mit dem Rennfahrer H. G. Anscheidt, mehrfacher Deutscher Meister mit Suzuki 1967, 1968 und Entwickler bei Kreidler, geben. Es gibt auch was zum Gucken: Die Mädels am Stand sind im 50er-Jahre-Armee-Look gekleidet.



Als Rahmenprogramm konnten wir wieder eine schöne Kooperation mit der IDS-Driftserie eingehen:



Driften ist nicht erst seit dem Kinofilmklassiker Fast & Furious bekannt, sondern seit inzwischen mehr als 10 Jahren auch als innovativer Motorsport in ganz Europa etabliert.



Spätestens seit dem Start des ADAC-Drift-Cups im Jahr 2015 erfreut sich der Driftsport auch in Deutschland einer immer größer werdenden Bekanntheit und Fangemeinde.



Driften, das ist die Beherrschung des instabilen Fahrzeugzustandes, welches man als Verkehrsteilnehmer, insbesondere in den Wintermonaten auf schneebedeckten Straßen, tunlichst vermeiden und verhindern möchte. Doch aus der Begeisterung, ein übersteuerndes Fahrzeug stabil zu halten und zu beherrschen, hat man einen Sport gemacht, in dem es darum geht, einen Parcours möglichst schnell, möglichst genau, mit möglichst viel Driftwinkel (also möglichst quer) und bestmöglich elegant mit wenig Korrekturen zu durchdriften.



Ein solcher Parcours bietet sich mit dem Motodrom des Hockenheimrings, insbesondere der Sachskurve an.



So dürfen sich vom 31.03. bis 02.04.17 die zehn besten deutschen Drifter vor den Besuchern der Veterama präsentieren und ihre Fahrkünste demonstrieren.



Und wie kann man Fahrkunst am besten darbieten? Indem man auf dem Beifahrersitz eines Driftboliden sitzt und den Fahrer bei der Ausübung seiner Fahrakrobatik bestaunen darf.



Dies wird in Form von Drifttaxifahrten gegen ein kleines Entgelt für die Besucher der Veterama möglich sein. Mehrmals am Samstag und Sonntag finden Drifttaxifahrten statt, für die man sich vor Ort anmelden und teilnehmen kann. Aber auch von den Innentribünen der Sachskurve ist es äußerst attraktiv zu sehen, wie die Fahrer teilweise wie in einer Kette aufgereiht, aber auch nebeneinander durch die Sachskurve mit äußerster Präzision ihre Fahrzeuge beherrschen.



Weitere Infos zum Driftsport mit vielen weitere Details und etlichen Videos zum Anschauen findet man auf: http://www.driftsports.de



Es gibt zwar keine Statistik, wie viele historische Fahrzeuge ohne VETERAMA längst in einem dauerhaften Dornröschenschlaf versunken wären, aber eines ist sicher: Viele Tausende Oldtimer in ganz Europa verdanken ihre ewige Jugend der Ersatzteilversorgung durch die VETERAMA.



Für Neueinsteiger bietet VETERAMA reichlich Auswahl. Gerade unrestaurierte Fahrzeuge, die auf der VETERAMA erworben wurden, sind schon für viele Menschen zum Einstieg in ein faszinierendes Hobby geworden. Aber auf dem altbewährten Marktplatz finden Sie viele Fahrzeuge, in die Sie sich setzen und einfach losfahren können, und das zu tollen Einstiegspreisen. Noch immer ist die VETERAMA dafür bekannt, auf ihr Fahrzeuge zu realistischen Preisen erwerben zu können. Wir haben den Spagat geschafft: Alles, was man als Sammler und Schrauber sucht und braucht, gibt es eben auf der VETERAMA. Genau deshalb ist die VETERAMA nicht mehr aus der Szene wegzudenken.



Kommunikation, Information, Szene, Stimmung, Ersatzteilversorgung und der Handel mit historischen Fahrzeugen – das sind die 6 Säulen, auf denen die Tradition der VETERAMA steht, und das seit über 40 Jahren.



Bei vielen steht die VETERAMA schon fest im Terminkalender. Falls nicht, schreiben Sie sich den Termin jetzt auf:





31. März bis 2. April 2017 Hockenheim-Ring

6. bis 8. Oktober 2017 auf dem Maimarktgelände in Mannheim





Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, Sie sehen, in Hockenheim wird alles vorbereitet für ein erlebnisreiches Wochenende.



Eintrittskarten „Premium-Ticket“ von Freitag bis Sonntag: 25 Euro

Tagestickets Samstag oder Sonntag: je 12 Euro

Kinder bis 15 Jahre sind frei.

