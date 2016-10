Doppeltes Glück für den Herforder SV

Zwei Jahre wurde in der VBG Safety League um die beste Präventionsarbeit gerungen. Jetzt ist die Fußball-Liga für Sicherheit und Gesundheit nach der vierten Saison zu Ende gegangen und die drei Hauptgewinner unter den teilnehmenden Mannschaften wurden ausgelost. Der Herforder Sportverein darf sich doppelt freuen: Denn mit den Mannschaften U23 und U17 zählen gleich zwei Teams des Vereins zu den Hauptgewinnern. Ebenfalls gewonnen hat die Herrenmannschaft des FC Eintracht Norderstedt. Die drei Fußballteams dürfen zwischen einer Trainingslagerreise, einer professionellen Leistungsdiagnostik und einer Trainingsausrüstung im Wert von jeweils 10.000 Euro wählen.



Die VBG Safety League ist Bestandteil der VBG-Präventionskampagne „Sei kein Dummy“, die nun endet. Zwei Jahre lang suchte die VBG die smartesten Fußballmannschaften Deutschlands, die sich besonders für die Prävention von Verletzungen im Fußball eingesetzt haben. In jeder Saison der VBG Safety League erfüllten die teilnehmenden Mannschaften verschiedene Aufgaben und zeigten so, dass sie den Präventionsgedanken im täglichen Trainings- und Spielbetrieb in die Praxis umsetzen. Auch nach dem Kampagnenende unterstützt die VBG Vereine weiterhin mit praktischen Tipps und Hilfestellungen zur Verletzungsprävention in Training und Wettkampf.



„Ich freue mich, dass gleich zwei Mannschaften des Herforder SV gewonnen haben“, sagt Daniel Hollensteiner, der zum Zeitpunkt der Kampagne Trainer der beiden Mannschaften war und mittlerweile Sportlicher Leiter und Cheftrainer des Frauenteams in der zweiten Bundesliga ist. „Das Geld nutzen wir für neue Trainingsausstattung und den Ausbau der Leistungsdiagnostik, um auch in Zukunft präventiv agieren zu können.“



Auch Reenald Koch, Präsident des FC Eintracht Norderstedt, ist begeistert: „Verletzungen sind nicht nur für den einzelnen Spieler ein Problem, sondern belasten die ganze Mannschaft. Wir investieren das Geld natürlich weiter in Prävention. Wofür es dann konkret eingesetzt wird, steht noch nicht fest.“

Über die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

Die VBG ist eine gesetzliche Unfallversicherung und versichert bundesweit über eine Million Unternehmen aus mehr als 100 Branchen - vom Architekturbüro bis zum Zeitarbeitsunternehmen. Der Auftrag der VBG teilt sich in zwei Kernaufgaben: Die erste ist die Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Die zweite Aufgabe ist das schnelle und kompetente Handeln im Schadensfall, um die Genesung der Versicherten optimal zu unterstützen. Rund 480.000 Unfälle oder Berufskrankheiten registriert die VBG pro Jahr und betreut die Versicherten mit dem Ziel, dass die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft wieder möglich ist. 2.400 VBG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter kümmern sich an elf Standorten in Deutschland um die Anliegen ihrer Kunden. Hinzu kommen fünf Akademien, in denen die VBG-Seminare für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz stattfinden.



Weitere Informationen: www.vbg.de. Belegexemplare sind stets erwünscht.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren