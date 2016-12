Versicherungskammer weiter auf Erfolgskurs

Der Konzern Versicherungskammer Bayern (VKB) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Nach den vorläufigen Geschäftszahlen liegt das Beitragsvolumen im gesamten Versicherungsgeschäft bei 7,80 (7,62) Mrd. Euro; das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft belaufen sich die Beitragseinnahmen auf 7,73 (7,56) Mrd. Euro. Der Kapitalanlagenbestand des Konzerns VKB steigt auf rund 48,50 (46,83) Mrd. Euro. „In einem von Herausforderungen geprägtem Jahr konnten wir dank unserer konsequenten Kundenorientierung das Neu- und Bestandsgeschäft über alle Sparten und Kundengruppen steigern. Erfolgreich zu wachsen ist unser Ziel. Dieses haben wir erreicht“, sagt Dr. Frank Walthes, Vorsitzender des Vorstands des Konzerns VKB. Die Herausforderungen der Branche lagen im abgelaufenen Jahr insbesondere in der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen, der Niedrigzinsphase und der Digitalisierung.



Mit Multikanal- und Digitalisierungsstrategie auf richtigem Weg

Der Konzern VKB hat seine Multikanal- und Digitalisierungsstrategie erfolgreich weiterentwickelt. Durch gezielte Investitionen wurde sowohl die persönliche, als auch die digitale Beratung und Betreuung der Kunden gestärkt. Alle Vertriebswege konnten ihre Markt- und Wettbewerbsposition verbessern. Insbesondere das Onlinegeschäft und die Onlineservices wurden deutlich ausgebaut.



Schaden- und Unfallversicherung

In der Schaden- und Unfallversicherung steigen die Beiträge des Konzerns VKB um 6,1 Prozent auf 2,48 (2,34) Mrd. Euro. Die Kompositversicherer wachsen sowohl im Privatkunden- wie auch im Firmenkundengeschäft. Ein deutliches Wachstum konnte im privaten Bereich insbesondere in der Wohngebäude- und der privaten Haftpflichtversicherung erzielt werden. Im gewerblichen Bereich entwickelte sich die Sach- und Haftpflichtversicherung besonders erfreulich. Ihre Leistungsfähigkeit konnte die Versicherungskammer Bayern bei einigen Groß- und Kumulschäden unter Beweis stellen. Die Bruttoschadenquote liegt bei etwa 68,7 (69,9) Prozent; die kombinierte Schaden-Kosten-Quote brutto bei voraussichtlich 93,6 (94,3) Prozent.



Krankenversicherung

Die Krankenversicherer der Sparkassen-Finanzgruppe, die Bayerische Beamtenkrankenkasse und die UKV - Union Krankenversicherung, steigern die Beiträge um 1,5 Prozent auf 2,29 (2,26) Mrd. Euro. Besonders gut hat sich wiederum das Geschäft in der Zusatzvorsorge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung im privaten und betrieblichen Bereich entwickelt. Hier gehören die Bayerische Beamtenkrankenkasse und die UKV zu den führenden Versicherern in Deutschland.



Lebensversicherung

Die Lebensversicherer des Konzerns VKB konnten ihre Beitragseinnahmen mit 2,97 (2,96) Mrd. Euro, gegen den Markttrend, stabil halten und dabei ihre Marktposition ausbauen. Die laufenden Beiträge steigen gegenüber dem Vorjahr mit 5,7 Prozent deutlich. Walthes betont: „Besonders freut es uns, dass unsere kapitalmarktnahen Produkte im Neugeschäft so erfolgreich sind.“ Alleine von der Rentenversicherung WachstumGarant, die seit Mitte Juli für die private und betriebliche Altersvorsorge erhältlich ist, wurden bis 30.11.2016 8.523 Verträge abgeschlossen. Oder anders gesagt: Pro Arbeitstag konnte damit bisher eine Beitragssumme von ca. 2,6 Mio. Euro realisiert werden.



