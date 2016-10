Große NEUERÖFFNUNG in Braunschweig (Karstadt Gewandhaus)

Ab Dienstag, den 15.11.2016 präsentiert baby-walz seine neue Filiale im Karstadt-Gewandhaus in Braunschweig. Die Filiale befindet sich im Untergeschoß des Gewandhauses in der Poststraße 5. Ein umfangreiches Sortiment und tolle Eröffnungsangebote erwartet die Kunden an diesem großen Tag.



Auf einer Fläche von rund 720 m² können sich die Besucher auf einen völlig neu gestalteten, modernen Auftritt freuen. baby-walz bietet in einem ansprechenden Ambiente eine umfassende Auswahl von Produkten rund ums Baby. Von Umstandsmode, Babymode, über Kinderwagen und Autositzen bis hin zur kompletten Kinderzimmerausstattung findet man alles, was das Baby für einen glücklichen Start ins Leben braucht.



baby-walz bietet auch eine Reihe von tollen Service-Vorteilen an: Kompetente und fachkundige Beratung durch freundliche Mitarbeiter, das baby-walz Bonusprogramm mit der Family & Friends Kundenkarte, Beratung und Produktvielfalt mit neuer Online-Bestellmöglichkeit direkt im Fachgeschäft, umfassende Qualitätsgarantien, eine komfortable Wickelecke und vieles mehr.



Bei den insgesamt 40 baby-walz Filialen handelt es sich bei dieser Filialeröffnung um das dritte Pilotprojekt, welches gemeinsam mit der Karstadt Warenhaus GmbH umgesetzt wird. Bei dieser Kooperation, mit den erfolgreichen Eröffnungen von baby-walz Verkaufsflächen in Berlin-Spandau und Dortmund, handelt es sich um die Implementierung eines Fachgeschäft-Konzeptes von baby-walz, welches auf einer bestehenden Warenhausfläche errichtet wird.









Über die baby-walz GmbH

baby-walz gehört zur Versandhaus Walz GmbH in Bad Waldsee. Mit den erfolgreichen Marken baby-walz, walzkidzz, Die moderne Hausfrau und walzvital ist das Versandhaus Walz europaweit vertreten und beschäftigt dabei 1.300 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.baby-walz.de

