Diese Frau macht nicht nur (ihren Mann) Robert Lewandowski fit!

Die polnische Fitness- und Ernährungsexpertin Anna Lewandowska verrät in „Best Body Plan“ ihr persönliches Fitness- und Gesundheitsprogramm. In ihrem Ratgeber hat sie ihre effektivsten Fitnessübungen in drei knackigen Workouts zusammengestellt. Zudem erfährt man alles über gesunde Ernährung und die Auswirkungen verschiedener Nahrungsmittel auf den eigenen Körper.



Anna erklärt, worauf man achten muss, um dem Körper Gutes zu tun. Denn über die Kombination aus richtiger Ernährung und moderatem Sport hat man Einfluss auf viele Faktoren: Man vermeidet Krankheiten, sieht fitter aus, wird mit mehr Energie und Lebensfreude im Alltag belohnt und der Erfolg im Kampf gegen lästige Pfunde lässt nicht lange auf sich warten.



Als Plus gibt’s Annas Lieblingsrezepte fürs ganze Jahr – dank frischer, gesunder Zutaten echte Schlankmacher.



Anna Lewandowska, geboren 1988, ist professionelle Karatekämpferin und gewann mit der polnischen Nationalmannschaft unter anderem 2013 die Goldmedaille bei der Fudokan-Karate-WM in Prag. Die Ernährungsspezialistin ist zudem als Fitnesstrainerin auf verschiedenen Events und Fitness-Conventions anzutreffen und schreibt in ihrem Blog „Healthy Plan by Ann“ regelmäßig zu den Themen Sport und gesunde Ernährung. Seit 2013 ist sie mit dem Profi-Fußballspieler Robert Lewandowski verheiratet.



Ein Interview mit Robert Lewandowski u. a. über seine Frau Anna finden Sie unter http://bit.ly/2eSxrjF.



„Best Body Plan. Power-Übungen und 70 Schlank-Rezepte” von Anna Lewandowska erscheint am 12.12.2016, bis dahin gilt auch die Sperrfrist für Veröffentlichungen.



„Best Body Plan. Power-Übungen und 70 Schlank-Rezepte" von Anna Lewandowska erscheint am 12.12.2016, bis dahin gilt auch die Sperrfrist für Veröffentlichungen.





