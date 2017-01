Von Oetinger Corporate exklusiv für ergobag entwickeltes Kinderbuch "Bea&Bahadir. Ein verrückter erster Schultag" jetzt erhältlich

Für die Marke ergobag des Kölner Taschenherstellers FOND OF BAGS entwickelte Oetinger Corporate ein Kinderbuch zum Schulstart 2017, das als Printausgabe ab sofort im ausgewählten Fachhandel an ergobag-Kunden verschenkt wird und ab Anfang Februar auch als kostenloses SuperBuch bei TigerBooks erhältlich ist.



„Bea&Bahadir. Ein verrückter erster Schultag“ erzählt die Geschichte des sechsjährigen Mädchens Bea und ihres neuen Freundes Bahadir, einem grünen Flaschengeist, der es sich in ihrem Schulrucksack gemütlich gemacht hat und mit dem sie das Abenteuer des ersten Schultags erlebt. Der besondere Twist in der Geschichte: Flaschengeist Bahadir wohnte ursprünglich in einer PET-Flasche, bis diese zu einem Schulrucksack recycelt wurde. Seither lebt er im ergobag. FOND OF BAGS verarbeitet für ergobag-Schultaschen Textilien, die zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden.

Ab dem 1.2.2017 ist „Bea&Bahadir“ unter www.tigerbooks.de/ergobag auch in der TigerBooks App als SuperBuch erhältlich. Dann können alle Szenen der Geschichte auch mit dem Handy oder Tablet interaktiv und in 3D erlebt werden. Eine professionelle Vorlesefunkton und atmosphärische Sounds runden das SuperBuch-Erlebnis ab.



Oetinger Corporate, die Corporate-Sparte der Hamburger Verlagsgruppe Oetinger, inszeniert Marken für Kinder und Familien und setzt dabei auf jahrzehntelange Erfahrung im Storytelling. Ob klassisches Buch, E-Book, Hörbuch, interaktive App oder Merchandise-Produkte – im Fokus steht immer das Ziel die Botschaft des Unternehmens oder der Marke in Geschichten zu übertragen, die die Zielgruppe erreichen und die Identifikation mit der Marke aufbauen und stärken.



Dr. Jürgen Hübner, Leitung Oetinger Corporate: „Mit Bea&Bahadir präsentieren zwei sympathische Figuren die Marke ergobag. Welches Schulkind wünscht sich nicht für den ersten Schultag einen Mut machenden Begleiter in seinem Schulrucksack? Als Corporate Media-Anbieter für Familien mit Kindern transportieren wir individuell nach den Bedürfnissen unserer Kunden Unternehmenswerte in maßgeschneiderten Geschichten. Bücher sind dafür das perfekte Medium, denn sie genießen eine hohe Glaubwürdigkeit in dieser Zielgruppe.“



Buch „Bea&Bahadir. Ein verrückter erster Schultag“

Text und Illustration: Dully&Dax (www.dullydax.de)

Umsetzung: Oetinger Corporate für ergobag

Leseprobe: http://www.oetinger-corporate.de/portfolio/ergobag/



SuperBuch „Bea&Bahadir“

Infos zum SuperBuch, gratis erhältlich über die TigerBooks App, unter: www.superbuch.de

Verlag Friedrich Oetinger GmbH

Oetinger Corporate gehört zur Hamburger Verlagsgruppe Oetinger, dem in Familienhand in dritter Generation geführten Medienhaus, das seit 70 Jahren Geschichten erzählt, die Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene bewegen und inspirieren. Neben Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur von Astrid Lindgren, Erich Kästner und anderen, versammeln die aktuellen Verlagsprogramme die Werke der erfolgreichsten deutschen Autorinnen und Autoren, darunter Kirsten Boie, Cornelia Funke und Paul Maar. Das Produktportfolio umfasst Bücher, E-Books, Hörbücher, Audio-Downloads, Filme und interaktive Apps, ergänzt um ein Merchandising-Angebot.

Der Corporate Media Anbieter der Gruppe transportiert Unternehmenswerte und Markenbotschaften in Form maßgeschneiderter Figuren, Erzählwelten und Geschichten bietet individuelle Produktlösungen für die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien.



www.oetinger-corporate.de





