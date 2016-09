"Unter meinem Bett 2" von Oetinger audio ist da! Mit Bela B, Das Bo und Laing

Keine quitschigen Kindermelodien, sondern Songs, die auch Eltern begeistern: Auch auf dem zweiten Teil der Liedersammlung „Unter meinem Bett“, für Kinder ab 4 Jahren, überzeugen einige von Deutschlands talentiertesten Musikern wie DAS BO, BELA B oder LAING - eigentlich alle ausgewiesene Experten für erwachsene Musik - mit lässigem Groove und brummenden Bässen für die Kleinen. Die so entstandenen frechen Texte gepaart mit Hip-Hop, Jazz und Elektro-Soul-Pop beweisen, dass Musik für Kinderohren die Eltern nicht nerven muss, sondern auch diese ganz nebenbei zum Kopfnicken und Fußwippen animiert.



Die fantastische Resonanz auf den im letzten Jahr erschienenen Vorgänger "Unter meinem Bett" ermutigte die Macher des Projekts - Oetinger Media-Chef Markus Langer und Francesco Wilking (Tele, Die höchste Eisenbahn) - ein Nachfolgealbum zu konzipieren, mit dem Ziel das musikalische Spektrum zu erweitern und eine Riege neuer, höchst unterschiedlicher Künstler auf „Unter meinem Bett 2“ zu versammeln.



Francesco, in dessen Studio die Songs von Cäthe, Laing, Dota und Die höchste Eisenbahn aufgenommen wurden, sagt dazu: „Es war cool sich mit Musikern über das Thema „Kinderlieder“ auszutauschen. Manche reagierten erstaunt, als wir sie anregten, eins zu schreiben. Als hätte ich eine Sportart erwähnt, von deren Existenz sie bis dato nichts gewusst hatten. Manche brauchten (wie ich selbst auch) ein bisschen, ein paar Anläufe, ein paar Gigabyte, Kaffee und gerissene Saiten, bis sie sagen konnten: das ist ein Kinderlied.“



Unter meinem Bett 2, CD-Ausgabe, Lieder. Ab 4 Jahren, Laufzeit: ca. 45 Minuten, Oetinger audio: Hamburg, 2016 1 CD / EAN 4260173788273, UVP: 16,99 € (D) / 17,20 € (A), VÖ: 21. Oktober 2016



Unter meinem Bett 2, Schallplatten-Ausgabe, Lieder. Ab 4 Jahren, Laufzeit: ca. 45 Minuten, Oetinger audio: Hamburg, 2016, Schallplatte / EAN 4260173788280, UVP: 19,99 €( D) / 20,20 €(A), VÖ: 28. Oktober 2016



Die Verlagsgruppe Oetinger vereint unter ihrem Dach 6 Unternehmen, die im klassischen Verlagswesen und im Digital Publishing-Markt angesiedelt sind. Seit 70 Jahren bietet das in Familienhand in dritter Generation geführte Medienhaus Geschichten, die Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene bewegen und inspirieren. Das Produktportfolio umfasst Bücher, E-Books, Hörbücher, Audio-Downloads, Filme und interaktive Apps, ergänzt um ein Merchandising-Angebot. Neben einem hohen Anspruch an die Qualität der Original- und Lizenzausgaben vom Papp-Bilderbuch, Bilderbuch über das Kinderbuch bis hin zum Jugendbuch setzt Oetinger außerdem als erstes deutschsprachiges Verlagshaus auf Nachwuchsförderung innerhalb einer eigenen Online-Community.



