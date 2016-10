Deutscher Jugendliteraturpreis 2016 an "Sommer unter schwarzen Flügeln" von Peer Martin

Die Jugendjury hat „Sommer unter schwarzen Flügeln“ von Peer Martin, erschienen im Verlag Friedrich Oetinger, mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2016 ausgezeichnet. Der Preis in Höhe von 10.000 Euro wurde am 21. Oktober 2016 auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Oetinger Programm-Geschäftsführerin Doris Janhsen nahm die Preisstatue „Momo“ stellvertretend entgegen und verlas ein Grußwort des Autors:



„Ich war dort, an allen Orten des Buches, ich war mit meinen Protagonisten im brennenden Flüchtlingsheim, und ich war mit ihnen in Assads unbeschreiblichen Folterkellern. Ich war mit ihnen am Strand und habe mit ihnen von einer besseren Zukunft geträumt. Und ich hoffe, dass all jene, die dieses Buch lesen, mit uns dort waren. Dass sie Dinge begreifen, die sie sonst nicht begriffen hätten. Dass diese Erfahrungen etwas in ihnen bewirken. … Ich möchte der Jugendjury des Deutschen Jugendliteraturpreises im Namen meiner Protagonisten, meiner syrischen und deutschen Freunde für diese Chance sehr herzlich danken!“ (Peer Martin)



Der Münchener Leseclub „Die Bücherfresser“ hatte den Titel im März für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und seine Wahl wie folgt begründet: „Dieses beeindruckend ehrliche und mit viel Herzblut geschriebene Buch basiert auf gut recherchierten Fakten. Jedes Kapitel wird mit einem provokanten Zitat eröffnet und mit Anregungen zur weiterführenden Internetsuche abgeschlossen, wodurch das Buch über sich selbst hinausweist und zur Reflexion über die aktuelle politische Lage anregt.“



Peer Martins Debüt „Sommer unter schwarzen Flügeln“ rüttelt auf und richtet den Blick auf die Gewalt in Syrien, in Deutschland und auf eines der ungewöhnlichsten Liebespaare der Jugendliteratur: Nuri kommt aus Syrien und lebt im Asylbewerberheim. Calvin wohnt nur wenige Häuser weiter und ist Mitglied einer rechten Jugendgang. Als sie sich kennenlernen, erzählt Nuri ihm von ihrem Heimatdorf am Rand der Wüste. Doch dann kamen die Schwingen des Bösen und Nuri musste fliehen. Je mehr Calvin über das Mädchen mit den dunklen Augen und der dunklen Haut erfährt, desto mehr verliebt er sich in sie. Calvin möchte seine Gang verlassen – doch so einfach entkommt er seinen alten Freunden nicht.



Der Oetinger Verlag hat für „Sommer unter schwarzen Flügeln“ Unterrichtsmaterial ab Klasse 10 entwickelt, das unter folgendem Link abrufbar ist: http://bit.ly/2e3gi77



Die Fortsetzung zu „Sommer unter schwarzen Flügeln“ unter dem Titel „Winter so weit“ ist als E-Book erhältlich: http://bit.ly/2ezmBA8.



Am 9. Dezember 2016 erscheint mit „Grenzlandtage“ ein weiterer Jugendroman zum Thema Flucht, den Peer Martin zusammen mit Antonia Michaelis geschrieben hat. Weitere Informationen zu „Grenzlandtage“ finden Sie hier.



Peer Anders Martin wurde 1968 in Hannover geboren. Nach einem Studium der Sozialpädagogik arbeitete er mehrere Jahre mit Jugendlichen in Berlin, Brandenburg und Vorpommern, zuletzt auf der Insel Rügen. Diese Erfahrungen und die Gespräche mit einem syrischen Freund brachten ihn schließlich dazu, seinen ersten Roman niederzuschreiben, der auf vielen langen Spaziergängen an den Stränden der Ostseeküste entstand, wo er die Geschichte zuerst der geduldigen Hündin Lola erzählte. Inzwischen lebt er mit seiner Frau, drei Kindern und Lola in Quebec.



Mehr zum Deutschen Jugendliteraturpreis unter http://bit.ly/2dCPcTs.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren