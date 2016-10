Carl-Buch-Preis 2016 geht an Wiebke Rauers für "Nur ein Tag" (Dressler)

Für die Coverillustration des Buches „Nur ein Tag“ (Dressler) von Martin Baltscheit wurde die Illustratorin Wiebke Rauers mit dem Carl-Buch-Preis 2016 ausgezeichnet. Zum zweiten Mal wurde der Preis im Rahmen des Hamburger Lesefestes „Seiteneinsteiger“ für die beste Kinderbuch-Coverillustration verliehen. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und wurde am 13. Oktober 2016 beim Empfang des „Seiteneinsteiger“-Lesefestes an die Illustratorin Wiebke Rauers überreicht.



Aus der Jurybegründung: „Eine mit interessanten Charakteren und großartigen Farben komponierte Coverillustration, die sowohl Erwachsene als auch Kinder anspricht.“



Wiebke Rauers, geboren 1986, studierte Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Illustration in Düsseldorf. Nach ihrem Diplom 2011 zog sie nach Berlin und arbeitete als Charakterdesignerin in einem Animationsfilmstudio. Seit 2015 ist sie Freiberuflerin in Berlin und arbeitet an Apps, Ausstellungen und allem, was mit Illustrieren zu tun hat. „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit, erschienen 2016 im Dressler Verlag, ist das erste Kinderbuch, das sie illustriert hat.



Über das Buch „Nur ein Tag“: Was wäre, wenn man nur einen einzigen Tag zu leben hätte? Wären Wildschwein und Fuchs doch bloß schnell abgehauen, statt der Eintagsfliege beim Schlüpfen zuzusehen! Jetzt müssen sie feststellen, dass die junge Fliege geradezu bezaubernd ist. Aber wer bringt ihr nun bei, dass sie nur diesen einen Tag zu leben hat? Kurzerhand behaupten die beiden, der Fuchs sei derjenige, der bald sterben müsse. Die junge, hübsche Fliege findet, da muss man etwas machen und hat auch gleich eine Idee: Dann muss eben das ganze Leben in diesen einen Tag hinein...



Die Idee hinter dem Preis: Eine gute Kinderbuch-Coverillustration zu gestalten ist eine Herausforderung. Sie muss den Kindern gefallen und gleichzeitig auch den erwachsenen Käufern. Eine gute Coverillustration überzeugt künstlerisch, weckt die richtigen Erwartungen, bleibt im Gedächtnis und animiert zum Kauf des Buches! Dennoch bleiben jene, die diese Herausforderung meistern, weitgehend unbekannt und ungerühmt.



Der Illustrationspreis der Hamburger Firma Carl Buch möchte daher einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass der Kinderbuchillustration und besonders ihren Schöpfern etwas mehr Aufmerksamkeit zukommt.



Auch Hamburger Buchhandlungen unterstützten 2016 erstmals dieses Anliegen: Sie wählten aus der Longlist der Verlage ihre sechs Favoriten heraus und erstellten so die Shortlist. Aus diesen sechs Vorschlägen – Max Meinzold, Kathrin Schärer, Wiebke Rauers, Regina Kehn, Nina Dulleck und Tobias Krejtschi – bestimmte die Jury dann die diesjährige Gewinnerin.



Mehr Informationen: http://www.carl-buch-preis.de



http://www.seiteneinsteiger-hamburg.de



Dressler Verlag:



Der Dressler Verlag ist einer der traditionsreichsten und – als Verlag von Erich Kästner und Cornelia Funke – bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchverlage Deutschlands. Seit 1971 gehört der Dressler Verlag zur Verlagsgruppe Oetinger.

