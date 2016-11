"Tagesspiegel Berliner" - das neue Magazin vom Tagesspiegel für Berlinerinnen und Berliner. Weltweit.

Der Tagesspiegel bringt ein neues Magazin auf den Markt: Am 26. November 2016 erscheint „Tagesspiegel Berliner“ in der Samstagsausgabe des Tagesspiegels und wird zusätzlich an ausgewählten Orten verteilt. Die Druckauflage beträgt 180.000 Exemplare. Das Heft richtet sich an Berlinerinnen und Berliner – weltweit. Auf 80 Seiten versammelt das Magazin Themen, die sich um Aufbruch und Veränderung, Kultur und Konsum drehen.



Lorenz Maroldt, Chefredakteur Tagesspiegel: „Inspiration für das Heft ist Berlin als Stadt der ständigen Veränderung. Dieser Geist von Berlin leitet das Heft, er definiert sich nicht durch einen Wohnort sondern durch Aufbruch, Zukunftsglaube und Gestaltungsfreude.“



Im Titel-Essay der ersten Ausgabe denkt die Autorin Laura Naumann darüber nach, wie wir die Beziehungen führen können, die zu uns passen. Der Reporter Johannes Laubmeier erzählt von einem sizilianischen Polizisten, der versucht, ertrunkenen Flüchtlingen ihre Namen wiederzugeben. Fabian Federl erklärt ausgerechnet Peter Altmaier zum wahren Idol seiner Millenial-Generation. Stephan Porombka gibt beruhigende Tipps für überforderte Smartphone-Nutzer. Der Künstler Tomá Saraceno rettet zusammen mit der Nasa die Menschheit. Die Designerin Sarah Illenberger empfiehlt gelbe Autos und wilde Bücher. Und der Drehbuchautor Stefan Stuckmann hat für uns fünf Serienkonzepte entwickelt, an die sich wohl kein deutscher Sender heranwagen würde - leider.



"Es geht um Vielfalt. Um Freiheit, die immer schwieriger von Konkurrenzkampf zu unterscheiden ist. Und um Produkte. Um das, was wir haben wollen, was wir haben können – und deshalb zwangsläufig auch um die Frage, was wir wirklich brauchen", schreibt die Autorin und Regisseurin Helene Hegemann in ihrem Gast-Editorial für den "Tagesspiegel Berliner".



Florian Kranefuß, Geschäftsführer Tagesspiegel: „Mit Tagesspiegel Berliner besetzen wir ein attraktives Marktsegment. Wir bieten unseren Kunden besonders hochwertige Umfelder und eine meinungsstarke, qualitätsorientierte Leserschaft aus der Hauptstadt Berlin, in der sich die Welt trifft. Schon mit der ersten Ausgabe freuen wir uns über die hohe Resonanz aus dem Werbemarkt.“



Die Redaktionsleitung des "Tagesspiegel Berliner" hat Jan Oberländer (zuvor Chefredakteur von "Zitty" und Macher der Tagesspiegel-Sonnabendbeilage "Mehr Berlin"). Artdirektorin ist Suse Grützmacher (Editorial Designerin und Illustratorin, Artdirektion u.a. für "Form", KircherBurkhardt und die Tagesspiegel Magazine). Als Berater arbeitete Daniel Erk (freier Journalist unter anderem für "Die Zeit" und "Business Punk") an der Konzeption und redaktionellen Umsetzung mit. Die Bildredaktion lag bei Saskia Otto ("Capital", "Business Punk", "Musikexpress", "Fluter").



Das neue Magazin des Tagesspiegels wird unregelmäßig erscheinen – die nächste Ausgabe ist für kommenden März geplant.



