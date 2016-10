LeadAwards 2016: Tagesspiegel gewinnt Gold in der Hauptkategorie Zeitung

Der Tagesspiegel hat gestern Abend in Hamburg bei den LeadAwards 2016 Gold in der Hauptkategorie Zeitung in der Kategorie „Illustration des Jahres" erhalten. Ausgezeichnet wurden die graphisch politischen Kommentare von Lea Brousse und Raban Ruddigkeit für Tagesspiegel Causa.



Stephan-Andreas Casdorff und Lorenz Maroldt, Chefredakteure des Tagesspiegels: „Der Tagesspiegel ist immer offen für innovative Formate - und innovativ, informativ und kreativ ist der graphische Kommentar auf "Causa" ganz sicher. Darüber, dass das so wahrgenommen und ausgezeichnet wird, freuen wir uns mit Lea Brousse und Raban Ruddigkeit.“



Seit 1993 prämiert die Lead Academy außergewöhnliche Fotografien und beispielgebende Arbeiten aus der Medien- und Werbebranche. Eine Jury entscheidet über die Sieger in den Kategorien Fotografie, Zeitung, Magazin, Online und Werbung.



Die Arbeiten sind noch bis zum 30. Oktober 2016 in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen.



Der Tagesspiegel: Das Leitmedium der Hauptstadt



Der Tagesspiegel zählt als führendes Medium aus der Hauptstadt zu den meistzitierten Zeitungen Deutschlands. Er erreicht mehr Politik-Entscheider und Mitglieder der Meinungselite in Berlin und Potsdam als alle überregionalen Abozeitungen zusammen. Gründliche Recherchen, unabhängige Berichterstattung und kritische Kommentare überzeugen täglich 268.000 Leser (Leseranalyse Berlin 2015).

