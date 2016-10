Wieder da: Buselmeiers Literarische Führungen durch Heidelberg

.



Michael Buselmeier

Literarische Führungen durch Heidelberg

Eine Kulturgeschichte im Gehen

4. überarbeitete und erweiterte Auflage



Ein Klassiker der Heidelberg-Literatur. 1988 begann Michael Buselmeier mit geistesgeschichtlich orientierten Führungen durch seine Heimatstadt, die zu einem ungeahnten Erfolg wurden, dem Mythos Heidelberg auf der Spur, den Dichtern, Malern und Baumeistern, Politikern, Professoren und Komponisten vom Mittelalter bis in unsere heutige Zeit. Die nun vorliegende vierte, um drei Führungen erweiterte Fassung, setzt den Prozess der Differenzierung fort und lässt zugleich reichlich neues Wissen einfließen. Zwanzig kulturhistorisch bestimmte Wege durch die aktuelle Stadt, die zum wandernden Nachvollzug einladen.



»Tatsächlich eine ›Kulturgeschichte im Gehen‹ für alle, die Heidelberg lieben. Und für alle, die immer noch glauben, daß ein Ort erst zur Hauptstadt gemacht werden muß, um eine geistige Metropole zu sein. (...) Heidelberg mag sich glücklich schätzen, solch einen passionierten Sucher vergangener Leben und Lebensumstände zu haben.« Die Zeit



Michael Buselmeier, geboren 1938 in Berlin, aufgewachsen in Heidelberg. Ausbildung als Schauspieler, Regieassistent u.a. am Staatstheater Wiesbaden. Studium der Germanistik und Kunstgeschichte, Lehrtätigkeit an verschiedenen Hochschulen. Zahlreiche Lyrik- und Prosaveröffentlichungen und Herausgaben. 2011 stand sein Theaterroman Wunsiedel auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.



464 Seiten, 29,00 €, ISBN: 978-3-88423-545-4

