Neue Preise im NRW-Tarif ab 11. Dezember 2016 bzw. 1. Januar 2017

Für die Fahrkarten des NRW-Tarifs – dem Nahverkehrstarif für landesweite Fahrten durch die verschiedenen Verbünde Nordrhein-Westfalens – gelten ab dem 13. Dezember 2016 bzw. 1. Januar 2017 neue Preise. Die Preise für Fahrkarten des NRW-Tarifs werden zum 11. Dezember 2016 für die RelationspreisTickets (das sind NRW-weitgültige Tickets für Fahrten „von Tür zu Tür“ wie beispielsweise das SchöneReiseTicket NRW) und zum 1. Januar 2017 für die PauschalpreisTickets um durchschnittlich 2,7 Prozent angehoben. Ein entsprechender Antrag wurde von der zuständigen Bezirksregierung in Köln genehmigt. Die Preisanpassung wird notwendig durch die in 2016 erneut gestiegenen Kosten für Betrieb und Personal.



Preise für SchöneFerienTickets und SchönesJahrTickets bleiben konstant

Die gemeinsame Empfehlung der Verkehrsverbünde und Verkehrsgemeinschaften in NRW sieht für die PauschalpreisTickets folgende Tarifanpassungen vor: Der Preis für das SchönerTagTicket NRW 5 Personen erhöht sich um einen Euro auf künftig 44 Euro. Mit dem beliebten Ticket können bis zu fünf Nutzer einen Tag lang unbegrenzt im gesamten NRW-Nahverkehr fahren. Gruppen, die das SchönerTagTicket NRW 5 Personen für je eine Hin- und Rückfahrt nutzen, zahlen also künftig 4,40 Euro pro Person und Fahrt und können einen ganzen Tag lang in ganz NRW unterwegs sein.

Der Preis für das SchönerTagTicket NRW Single wird für 2017 um 0,50 Euro moderat angepasst und beträgt zukünftig 30,00 Euro. Ebenfalls geringe Preisanpassungen gibt es zudem beim zwei Stunden gültigen SchöneFahrtTicket NRW (von 19,00 auf 19,80 Euro für Erwachsene bzw. von 9,50 auf 9,90 Euro für Kinder). Die Preise für die SchöneFerienTickets NRW (Sommer 60 Euro/Frühjahr, Herbst, Winter 30 Euro) bleiben ebenso konstant wie die Preise des SchönesJahrTicket NRW (2860 Euro/Jahr) sowie des Schöne60Ticket NRW Abo (149 Euro/Monat). Leicht erhöht wird um +0,10 Euro auf 4,80 Euro der Preis des FahrradTagesTicket NRW im kommenden Jahr.



Nur leichte Preisanpassung bei den Zeitkarten

Bei den RelationspreisTickets gibt es ebenfalls eine moderate Preiserhöhung. So kostet dann eine Fahrt von Bielefeld nach Hamm 15,70 statt 15,20 Euro. Für eine Fahrt im Nahverkehr von Köln nach Essen müssen Fahrgäste 20,50 Euro statt bisher 19,90 Euro aufbringen und von Bonn nach Dortmund 31,20 statt 30,30 Euro.

Auch bei den Zeitkarten gibt es Tarifanpassungen. Diese wirken sich beim SchönerMonatTicket NRW folgendermaßen aus: Das Monatsticket von Köln nach Essen kostet nun 289,00 (+8,10 Euro), von Bonn nach Dortmund zahlt der Fahrgast 312,20 Euro (+8,70 Euro) und von Bielefeld nach Hamm 279,00 (+7,80 Euro).



Die neuen PauschalpreisTicket-Preise ab 1. Januar 2017 im Überblick:

SchönerTagTicket NRW Single - 30,00 Euro (+0,50 Euro)

SchönerTagTicket NRW 5 Personen - 44,00 Euro (+1,00 Euro)

SchöneFahrtTicket NRW Erwachsene - 19,80 Euro (+0,80 Euro)

SchöneFahrtTicket NRW Kinder - 9,90 Euro (+0,40 Euro)

FahrradTagesTicket NRW - 4,80 Euro (+0,10 Euro)

SchöneFerienTicket NRW Sommer - 60,00 Euro (konstant)

SchöneFerienTicket NRW Ostern, Herbst und Winter - 30,00 Euro (konstant)

SchönesJahrTicket NRW im Abo (2. Klasse) - 250,00 Euro/Monat (konstant)

SchönesJahrTicket NRW im Abo (1. Klasse) - 355,00 Euro/Monat (konstant)

Schöne60Ticket NRW Abo (2. Klasse) - 149,00 Euro/Monat (konstant)

Schöne60Ticket NRW Abo (1. Klasse) - 212,00 Euro/Monat (konstant)



Busse & Bahnen NRW: „Busse & Bahnen NRW“ ist eine Gemeinschaftskampagne des NRW-Verkehrsministeriums, der Zweckverbände, Verkehrsverbünde und Verkehrsgemein-schaften in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, setzen die Akteure gemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunikati-onsprojekte um. Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist das Kompetenzcenter Marketing NRW.



Der NRW-Tarif: Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten innerhalb Nordrhein-Westfalens, die über die Grenzen von Verkehrsverbünden und -gemeinschaften hinausgehen. Er gilt stets von „Haus zu Haus“, d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge und die S-Bahn (2. Klasse) genutzt werden. Seit seiner Einführung im August 2004 befindet sich der NRW-Tarif auf Erfolgskurs: 2015 haben Nahverkehrsreisende über 36 Millionen Fahrten mit den Tickets des NRW-Tarifs unternommen.



Kompetenzcenter Marketing NRW: Das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg angesiedelte Kompetenzcenter Marketing NRW fungiert seit über zehn Jahren als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und nimmt für die Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemeinsame Aufgaben in den Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnahme-aufteilung, Marktforschung und Kommunikation wahr. Neben der Weiterentwicklung des NRW-Tarifs werden dort Konzepte für überregionale Qualitätsfragen wie die landesweite Mo-bilitätsgarantie entwickelt und landesweit vermarktet.

