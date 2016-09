VBB-Steckbriefe zeigen Verkehrsverträge im SPNV

Mehr als 70 Millionen Zugkilometer Verkehrsleistung hat der Verkehrs-verbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg für den Schienenper-sonennahverkehr (SPNV) in diesem Jahr bestellt. Rund 495 Millionen Fahrgäste waren im vergangenen Jahr mit den Zügen des Regional-und S-Bahnverkehrs auf insgesamt 62 Linien in Berlin und Branden-burg unterwegs. Welche Leistungen die Eisenbahnverkehrsunterneh-men auf welchen Linien erbringen, regeln Verkehrsverträge, die in wettbewerblichen Vergabeverfahren im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg vom VBB vergeben werden. Den Vergabeprozess und die wesentlichen Eckpunkte der derzeitig gültigen Verkehrsverträge veröffentlicht der VBB nun erstmalig auf der seiner Homepage unter VBB.de/wettbewerb-bahnverkehr.



Im VBB sind zurzeit sechs Eisenbahnverkehrsunternehmen über Verkehrs-verträge mit Verkehrsleistungen beauftragt: DB Regio AG (Regionen Nord-ost und Südost), S-Bahn Berlin GmbH, Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG), NEB Betriebsgesellschaft mbH (NEB), Hanseatische Eisenbahn GmbH (HANS) und Bayrische Oberlandbahn GmbH (BOB). Die VBB-Steckbriefe fassen die wichtigsten Eckpunkte der einzelnen Vergabenetze im Verbundgebiet zusammen. Prägnant aufbereitet und mit Grafiken verse-hen, können Interessierte sich mithilfe der Steckbriefe schnell einen Über-blick verschaffen. Informationen gibt es u.a. über die Strecken, die jeweili-gen Betreiber und die bestellten Fahrzeuge einschließlich Sitzplatzkapazitä-ten und Qualitätsstandards. In dieser Form der Darstellung sind die VBB-Steckbriefe bislang noch einmalig in Deutschland. Der VBB möchte mit der Veröffentlichung dazu beitragen, das komplexe Vergabeverfahren im SPNV näher zu erläutern und die aus Kundensicht wesentlichen Eckpunkte der Verkehrsverträge übersichtlich aufbereitet zugänglich zu machen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren