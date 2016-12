Weihnachtsgeschenk für Zeitticket-Kunden: VVS erweitert Mitnahmeregelung

In den Weihnachtsferien können alle Abonnenten und Inhaber von Wochen-, Monats-, Jahres- und StudiTickets innerhalb ihrer gewählten Tarifzonen und der zeitlichen Gültigkeit ihres Tickets eine Person kostenlos mitnehmen. „Ein Zeitticket des VVS ist das beste Mittel gegen Feinstaub und Stickoxide. Mit dieser Aktion möchten wir uns bei allen Kunden bedanken, die den öffentlichen Nahverkehr sehr häufig nutzen oder ihm sogar das ganze Jahr über die Treue halten und so für saubere Luft in Stuttgart sorgen“, sagte VVS-Geschäftsführer Horst Stammler. Die Aktion läuft in den kompletten Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017: Praktisch für alle, die mit Bus und Bahn die Verwandten besuchen, zur Silvesterparty oder zum Geschenkeumtausch in die Stadt fahren möchten. Die Regelung gilt ergänzend zu den regulären Mitnahmebestimmungen bei Zeittickets.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren