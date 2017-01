S6/60: Sperrung zwischen Zuffenhausen und Schwabstraße

Wegen Bauarbeiten in Feuerbach im Rahmen von S21 fährt die S6/60 von Donnerstag, 26. Januar, bis Sonntag, 29. Januar 2017, nur bis Zuffenhausen. Am Bahnhof Feuerbach wird die Bahnstrecke zum neuen Stuttgarter Hauptbahnhof hergestellt und an die bestehenden Gleise angebunden. Da zeitweilig nur zwei statt vier Gleise zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart Nord zur Verfügung stehen, fahren die Bahnen der S6/60 nicht zwischen Zuffenhausen und Schwabstraße



Fahrgäste in Richtung Stadtmitte können in Zuffenhausen auf die Linien S4 oder S5 umsteigen. Am Donnerstag, 26. und Freitag, 27. Januar haben sie darüber hinaus die Möglichkeit, mit Ersatzbussen von Leonberg zur Universität und anschließend mit den S-Bahn-Linien S1, S2 oder S3 in die Stadtmitte zu fahren:



Ersatzbusse im Einsatz



Zwischen Leonberg ZOB und Universität (Schleife) sind am Donnerstag, 26. Januar, und Freitag, 27. Januar, Ersatzbusse der Linie S6Z unterwegs. Der Bus hält auch an der Haltestelle Leonberg Golfplatz. Er fährt von 5.53 bis 20.53 Uhr zur Minute 53 und 23 am Bahnhof Leonberg ab. In der Gegenrichtung sind die Busse von 5.18 bis 20.18 Uhr jeweils zur Minute 18 und 48 ab Universität im Einsatz.



Da die S-Bahnen vom 26. bis 29. Januar nicht in Feuerbach halten, pendeln Ersatzbusse mit der Liniennummer S6E zwischen Zuffenhausen ZOB und Feuerbach Bahnhof. Sie sind in beiden Richtungen im 10-Minuten-Takt unterwegs.



In Zuffenhausen fahren die S-Bahnen in Richtung Leonberg zu den üblichen Zeiten abweichend von Gleis 12 ab.



Der VVS empfiehlt seinen Fahrgästen, ihre persönliche Verbindung über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) des VVS über die App „VVS Mobil“ oder die VVS-Homepage unter www.vvs.de abzurufen.

