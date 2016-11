Neue Fahrpläne online abrufbar

Am 11. Dezember 2016 ist Fahrplanwechsel. Fahrgäste, die jetzt schon wissen wollen, was sich auf „ihrer“ Linie geändert hat, können die neuen Fahrtauskünfte ab sofort in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) des VVS abrufen. Die neuen Fahrpläne stehen in der App „VVS Mobil“ oder unter www.vvs.de bereit.

