Mit Bus und Bahn zur langen Einkaufsnacht "Stuttgart City leuchtet"

Die nächste lange Shopping-Nacht „Stuttgart City leuchtet“ steht vor der Tür. Am Samstag, 5. November 2016, haben die Läden in Stuttgart bis Mitternacht geöffnet. Um Stress im Straßenverkehr und bei der Parkplatzsuche in der Innenstadt zu vermeiden, empfiehlt der VVS den Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.



Alle S-Bahn-Linien fahren an dem Samstag, wie immer am Wochenende und vor Feiertagen, die ganze Nacht hindurch. Bis gegen 0.30 Uhr werden Vollzüge eingesetzt.



Bitte beachten: Wegen Bauarbeiten fährt die S-Bahnlinie S6 nicht zwischen Zuffenhausen und Schwabstraße. Außerdem können die S-Bahnen in Feuerbach nicht halten. Fahrgäste von/nach Feuerbach benutzen entweder die Stadtbahn oder die Ersatzbusse, die zwischen Zuffenhausen und Feuerbach unterwegs sind.



Alle Innenstadtlinien der Stadtbahn fahren wie gewohnt bis Betriebsschluss im 15-Minuten-Takt. Auf den Linien U6 und U7 werden bis Betriebsschluss Doppelzüge eingesetzt, sodass den Shoppinggästen mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die Nachtbusse der SSB fahren wie gewohnt ab Schlossplatz um 1.20, 2.00, 2.30, 3.10 und 3.40 Uhr.



Besucher können sich ihre individuelle Verbindung mit der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) auf www.vvs.de anzeigen lassen. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auch unter www.cis-stuttgart.de



Ticket-Tipp: Wer zur langen Einkaufsnacht möchte, ist im VVS-Netz am günstigsten mit den TagesTickets unterwegs. Es gilt bis Betriebsschluss, also um 5 Uhr am Folgetag. TagesTickets gibt es für Einzelpersonen und für Gruppen bis zu fünf Personen jeweils für ein bis zwei Zonen, für drei bis vier Zonen sowie für das gesamte Netz. Das EinzelTagesTicket kostet für zwei Zonen 6,80 Euro, für drei bis vier Zonen 10,80 Euro und für das gesamte Netz 15,00 Euro. Bis zu fünf Personen fahren mit dem GruppenTagesTicket für 11,80 Euro in bis zu zwei Zonen, für 16,40 Euro in drei bis vier Zonen oder für 19,30 Euro im gesamten VVS-Netz.



Das TagesTicket ist auch als HandyTicket mit der kostenlosen App „VVS Mobil“ erhältlich. TagesTickets können übrigens auch online auf www.vvs.de ganz bequem zu Hause am Computer gekauft und ausgedruckt werden.

