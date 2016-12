Bei Feinstaubalarm auch 4er-Tickets zum Kinderpreis lösen

Der VVS und seine Verkehrsunternehmen weiten ihre Ticket-Vergünstigungen an Feinstaubalarm-Tagen aus. Ab sofort können Fahrgäste an Tagen mit Feinstaubalarm neben den EinzelTickets auch 4er-Tickets zum Preis eines KinderTickets kaufen. Bus- und Bahnfahrer sind damit nicht nur umweltschonend unterwegs, sondern können auch noch kräftig sparen: Das 4er-Ticket zum Kinderpreis ist in etwa um die Hälfte günstiger als das Ticket für Erwachsene. Ein 4er-Ticket Erwachsene für zwei Zonen kostet dann statt 10,60 Euro zum Kinderpreis nur 5,30 Euro.



Beim Kauf eines 4-erTickets am Automaten brauchen Fahrgäste einfach nur die Kindertaste drücken. Die vergünstigten Tickets gelten im gesamten VVS-Gebiet.

